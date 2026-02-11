Манчестър Сити използва косата на Холанд, за да провокира Юнайтед

Обещанието на Франк Илет, фен на Манчестър Юнайтед, който реши да не се подстригва, докато "червените дяволи" не запишат пет поредни победи през октомври 2024 г., беше на път да бъде изпълнено тази седмица. Равенството 1:1 на възпитаниците на Майкъл Карик срещу Уест Хам обаче сложи край на серия от четири победи и върна нещата в изходна позиция.

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Равенството и отложеното подстригване бяха отбелязани в социалните мрежи... от американския акаунт на Манчестър Сити. Профилът на "гражданите" публикува снимка на голмайстора си Ерлинг Холанд с пусната коса, придружена от описанието: "Няма нищо лошо в това да си пуснеш коса."

Nothing wrong with growing out your hair. pic.twitter.com/xJF6YKx21M — Manchester City US (@ManCityUS) February 10, 2026

Публикацията предизвика хиляди реакции към впечатляващото обещание, което отново остана без видим край. Борусия (Дортмунд) също реагира на връщането в изходна позиция на Илет, като публикува видеоклип на подстригването на Кевин Гроскройц след спечелването на Бундеслигата през 2011 г.

