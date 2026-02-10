Шефът на Кадилак е уверен, че съдебният спор с Майкъл Бей ще бъде разрешен

Шефът на отбора на Кадилак във Формула 1 Дан Таурис е уверен, че ще успее да разреши спора с филмовия режисьор Майкъл Бей, след като той заведе граждански иск на стойност 1,5 милиона долара заради рекламата на тима по време на Супербоул.

Според публикации на Rolling Stone и The Athletic, в петък в Лос Анджелис е подаден иск от 19 страници, в който се твърди, че тимът на Кадилак и неговият главен изпълнителен директор Дан Таурис „очевидно са откраднали идеите и работата на Бей за рекламата, без да платят за тях“.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

В иска се посочва, че Таурис се е свързал с Бей, режисьор на „Армагедон“ и „Трансформърс“, за да работи по проекта през ноември 2025. Искът е за обезщетение в размер на над 1,5 милиона долара, като се твърди, че Бей и екипът му са „работили почти без прекъсване“, преди „Таурис внезапно да реши да поеме в друга посока“ и да използва друг за завършване на проекта.

Рекламата беше излъчена в последната четвърт на мача, в който Сиатъл Сийхоукс победиха Ню Инглънд Пейтриътс с 29:13, и беше използвана за представяне на разцветката на болида на Кадилак за дебютния им сезон във Формула 1.

По време на онлайн пресконференция на следващия ден, Таурис заяви, че творческите идеи, използвани в завършената реклама, са били обсъдени преди какъвто и да е контакт с Бей.

„Мисля, че нашата реакция е, че изпитваме голямо уважение към Майкъл - каза Таурис. - Разочароващо е, че той избра да постъпи така. Със сигурност цялата творческа концепция беше разработена доста преди да говорим с него. Искахме да говорим с него за ролята му на режисьор, а не да взимаме творчески идеи от него. Мисля, че групата, с която работихме - Translation, свърши отлична работа по разработването на всичко това.

„Уверени сме, че въпросът ще бъде разрешен по взаимно съгласие, но от наша гледна точка, снощи имахме огромен успех и сме много горди от свършената работа. Това е всичко, което мога да кажа по темата.“

В рекламата е включена реч на Джон Кенеди от 1962, в която бившият президент ангажира Съединените щати с изпращането на човек на Луната преди 1970 година.

Таурис заяви, че основната цел е била да се наблегне на автомобила, като същевременно се направят паралели между мащаба на предизвикателството пред Кадилак при влизането им във Формула 1 и това пред НАСА по време на мисиите Аполо през 60-те години.

„Когато обмисляхме рекламата за Супербоул, едно от нещата, които станаха ясни много рано, беше, че колата трябва да бъде звездата на шоуто - добави той. - В много реклами за Супербоул ще видите известни личности и много други неща, което прави клипа интересен, но тук ставаше въпрос за колата, за представяне на разцветката, а не за видео, което да рекламира Формула 1 или нещо друго.“

„Искахме колата да бъде звездата на шоуто и мисля, че с откъса от речта на JFK, който беше много обединяващ момент, уловихме голяма част от емоциите, вложени в този отбор – тази необуздана решимост да побеждаваме и да се състезаваме.“

Снимки: Gettyimages