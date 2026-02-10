Какво ще работи в Кадилак бившият мениджър на Хамилтън?

Марк Хайнс, който доскоро беше мениджър на Люис Хамилтън, ще заеме поста главен състезателен директор в отбора на Кадилак.
Хайнс ще отговаря за осигуряването на върхови резултати във всички състезателни операции на отбора. Той също така ще управлява програмата за пилотите, която в момента включва титулярите Валтери Ботас и Серхио Перес, резервния пилот Гуаню Джоу и тест пилота Колтън Херта.
„Изграждането на нов отбор във Формула 1 е рядко срещано предизвикателство и аз съм развълнуван да помогна за оформянето на културата, процесите и стандартите за представяне още от самото начало. Разполагаме със силен и разнообразен пилотски състав, а моят фокус ще бъде върху създаването на яснота, синхрон и дисциплина, необходими, за да позволим на всички – както на пилотите, така и на инженерите – да се представят по най-добрия възможен начин“, заяви Хайнс.
Британецът е работил и преди с директора на Кадилак, Греъм Лоудън и коментира назначението: „Марк носи изключителна комбинация от състезателен опит, стратегическо разбиране и умения за управление на хора в отбора. Способността му да свързва пилоти, инженери и ръководство ще бъде от решаващо значение, докато се утвърждаваме на стартовата решетка. С навлизането ни в дебютния сезон, наличието на човек от калибъра на Марк, който да ръководи състезателните ни операции, е огромен актив за отбора на Кадилак във Формула 1."
В миналото Хайнс беше мениджър на седемкратния световен шампион, но това не е така от няколко години. През 2024 той подпомогна британеца при преминаването му във Ферари и работеше като консултант по състезателната част на неговия бизнес, но вече не е изпълнявал ролята на мениджър.
Снимки: Gettyimages