Известен режисьор съди Кадилак за откраднати идеи

Новият отбор във Формула 1 Кадилак представи цветовата схема, с която ще участва през новия сезон, като това стана с рекламен клип по време на Супербоул снощи. Американският тим планира да използва основно сребристо и черно при оцветяването на колите на Валтери Ботас и Серхио Перес и подобно на БАР от 1999 година, оцветяването на двете половини на колата ще е различно.

Клипът, с който беше представяне цветовата схема може да видите и след последния абзац на материала.

Кадилак копира изпълнението на БАР от 1999 година за дебюта си във Формула 1

Този клип обаче се превръща в тема на интересен спор. Известният холивудски режисьор Майкъл Бей обяви, че е завел иск срещу тима на Кадилак във Формула 1 с претенция за обезщетение в размер на 1,5 милиона долара.

От Кадилак отричат обвиненията на Майкъл Бей

Бей твърди, че е бил измамен от собственика на тима Дан Таурис. Двамата се споразумели през ноември миналата година Бей да създаде рекламата на Кадилак за Супербоул. Но след като е „работил почти нонстоп“ по проекта, Бей е бил уведомен, че рекламната агенция на тима Кадилак е решила да „поеме в различна посока“. Бей твърди, че въпреки това решение, част от идеите му са използвани в окончателния вариант на клипа, което е нарушение на устното споразумение, което той е имал с Таурис.

Време е за тестове: Формула 1 се завръща в Бахрейн!

В клипа е използвана речта на бившия президент на САЩ Джон Кенеди, в която той съобщава, че страната подготвя експедиция до Луната. Речта е от 1962 година, а планът е Щатите да закарат човек на Луната преди 1970 година, като това става факт през 1969 с полета на Аполо 11. Речта е като аудио фон на 3D рендър, показващ сглобяването на болида на Кадилак за сезон 2026 във Формула 1. Тепърва предстои да разберем какво е предложил Бей за този клип и какво е било използвано от идеите му.

Бей е известен с работата си по успешната филмова поредица "Трансформърс", а през 90-те години на миналия век режисира хитовете "Армагедон" и "Лоши момчета", както и "Пърл Харбър" през 2001.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026