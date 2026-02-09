От Кадилак отричат обвиненията на Майкъл Бей

От новия отбор във Формула 1 – Кадилак, отхвърлиха обвиненията на режисьора Майкъл Бей, че са откраднали „идеите и работата му“ за клипа, с който по време на Супербоул беше представена цветовата схема на тима за сезон 2026.

От отбора обясниха, че концепцията за клипа „вече е била развита“ в края на миналата година и те само са обмисляли наемането му за режисьор на видеото.

Известен режисьор съди Кадилак за откраднати идеи

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Бей обяви, че съди Кадилак за 1,5 милиона долара, тъй като от тима са „откраднали идеите му“ за клипа и твърди, че от самото начало идеята е била рекламната агенция и Кадилак да си присвоят идеите му, но да не му платят.

Режисьорът разказа, че е отказал други проекти заради Кадилак, че е „работил почти денонощно“, но края е получил съобщение от агенцията, че проектът „поема в друга посока“.

Кадилак копира изпълнението на БАР от 1999 година за дебюта си във Формула 1

Бей е осъзнал, че тимът използва идеите му, след като е видял първите промоционални клипчета преди разкриването на цветовата схема снощи. Той съди Кадилак за 1,5 милиона долара – обичайният му режисьорски хонорар плюс заплатите на неговия продуцентски екип, който също е работил оп проекта.

Време е за тестове: Формула 1 се завръща в Бахрейн!

Следвай ни:

Снимки: Imago