Защо в Кадилак не се целят в точките през 2026?

Новият отбор във Формула 1 - Кадилак, поддържа реалистични очаквания преди предстоящия си дебют в световния шампионат.

Марката на Дженерал Мотърс изгражда своя амбициозен проект старателно, като използва няколко бази в САЩ и Великобритания и нае опитните пилоти Серхио Перес и Валтери Ботас. Също така Кадилак отрано реши да заложи на задвижващите системи на Ферари, докато тимът не започне да произвежда собствени двигатели.

Checo and Valtteri hit the track for a @Cadillac_F1 filming day in Bahrain! 🎥🤩#F1 pic.twitter.com/XBtYnU4qZi — Formula 1 (@F1) February 10, 2026

Въпреки това, в момента конкуренцията във Формула 1 е по-голяма отвсякога и всички в Кадилак са наясно с мащаба на предизвикателството, дори и новите технически правила да предоставят възможност за разместване на силите.

На въпрос дали отборът ще се стреми към точки, изпълнителният директор Дан Таурис предпочете да омаловажи тази перспектива: „За мен точките биха били случайна цел. Искам да видя как побеждаваме отбори, как изпреварваме коли на пистата и колко болида можем да задминем през първата година, докато се изкачваме в решетката. Точно така разсъждаваме.

„На второ място, важен ще бъде и темпът на развитие на този автомобил. Очевидно имаме дългосрочна визия за отбора. И точно върху това ще се съсредоточим. Смятам, че фокусът върху точките още от самото начало би бил едновременно твърда оптимистичен и би показал краткосрочно мислене. А ние се стремим към дългосрочен успех в спорта.“

Окуражаващо е, че Кадилак проведе първия тест на своя болид за Формула 1 още на 16 януари, преди да завърти 164 обиколки на теста в Барселона и да проведе втория си и последен позволен снимачен ден в Бахрейн на 9 февруари.

За сравнение, някои утвърдени отбори излязоха на пистата много по-късно. Автомобилът на Астън Мартин дебютира в Барселона вечерта на 29 януари, докато Уилямс пропусна изцяло каталунския тест и успя да изпробва новия си болид едва на 4 февруари.

„За нас Барселона беше до голяма степен свързана с първоначална проверка и тестване на системите - допълни Таурис. - Тъй като всичко, което изграждаме, е за първи път – това е първата кормилна колона, първата горивна система, всички компоненти. Така че фокусът е върху надеждността. Ще видим къде ще се наредим по отношение на представянето. Мисля, че за нас ключов ще бъде темпът на развитие. Очаквам да изоставаме от аеродинамична гледна точка в началото в Мелбърн.

„С натрупването на повече данни, развитието на този автомобил ще се случва доста бързо. Със сигурност очакваме да се конкурираме с други отбори. Ще видим как ще се развият нещата. Отново, имаме много промени – гуми, шаси, задвижваща система. Пилотите ще трябва да управляват тези коли по различен начин. Има много въпроси, които все още чакат отговор.“

Признанието на Таурис, че Кадилак може да изостава от съперниците си в аеродинамично отношение, се усложнява от факта, че се очаква автомобилите със задвижващи системи на Мерцедес да имат предимство. Това се дължи на хитрата – и противоречива – интерпретация на новите правила за задвижващите системи от страна на германския производител, свързана със степента на сгъстяване на двигателя с вътрешно горене. Четири отбора използват задвижващи системи на Мерцедес, включително заводският тим на марката, настоящият шампион Макларън, Уилямс и Алпин.

„Очевидно има сериозен диалог между производителите на задвижващи системи - посочи Таурис. - Мисля, че като изключим Мерцедес, има единодушно мнение за това какво трябва да се случи. Този процес ще продължи своя ход в диалог с ФИА. Ще видим какво ще стане. Мисля, че всички са съгласни, че няма да видим някои от тези предимства през 2027, а как ще бъде контролирано това през 2026, предстои да разберем.“

Снимки: Gettyimages