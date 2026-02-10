Макларън с по-различно решение от другите за Бахрейн

Предсезонните тестове във Формула 1 в Бахрейн започват утре и вече се видя, че отборите залагат на различен подход по отношение на работата с гумите. А най-различното и интересно решение е на световните шампиони при пилотите и конструкторите Макларън.

В Макларън избраха да работят със значително по-малко комплекти сликове от модела C3 – най-меката гума за предстоящия тест – в Бахрейн в сравнение със своите конкуренти.

Всички 11 отбора ще разполагат само с гумите C1, C2 и C3 за този тест, преди смесите C4 и C5 да станат достъпни като опция през следващата седмица. Тъй като C3 е най-меката налична гума за предстоящите дни, McLaren е избрал да донесе само осем комплекта от нея.

Това решение се различава значително от избора на преките им съперници, като Мерцедес, Ред Бул и Ферари са заявили съответно 20, 18 и 20 комплекта от гумите C3. Вместо това в Макларън са заложили сериозно на гумите C2, носейки 14 комплекта от тази смес на пистата в Бахрейн. Подобен подход е възприет и от Астън Мартин, които също са избрали предимно гуми от типа C2 за тази седмица.

Новият отбор във Формула 1 също разполага само с осем комплекта C3, но е разпределил останалата част от своята селекция равномерно между опциите C1 и C2.

