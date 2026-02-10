Буфон посочи кой ще изведе Италия до Мондиала

Отговорникът за националния тим на Италия Джанлуиджи Буфон засипа с похвали младите таланти на Ювентус и Интер, съответно Кенан Йълдъз и Франческо Пио Еспозито. Това той направи, докато ги подреждаше в класация, каквато е използвана от колекционерите на карти. Според тяхната методика има уникални, легендарни, редки и често срещани карти.

“Според мен, ако Йълдъз спечели Шампионската лига, той ще бъде нещо повече от легендарен, защото това, което виждаме, което показва и което можем да зърнем, е на играч, който е необикновен”, заяви легендарният вратар на Ювентус в предаването Cult по DAZN, след което коментира и Еспозито.

“Мисля, че Пио ще бъде една стъпка пред всичко, което си мислете, че може да бъде, защото имах късмета да бъда с него, да го видя в съблекалнята, на и извън терена, като той е професионалист със смирение, решителност, желание да се учи и ентусиазъм да бъде част от групата, какъвто съм виждал в малцина играчи. Освен, че е футболист, той е и специален човек. Той ще изненада всичкси с достигането на ниво, което не очаквате от него. Дали ще ни изведе до Мондиала? Разбира се, нямаме съмнение в това. То е единствената ни сигурност (смее се - б.р.)”, продължи световният шампион с Италия от 2006 година.

След това Буфон отново изрази увереността, си “Скуадра адзура” ще се класира на предстоящия Мондиал. “Разбира се, иначе как ще дойда тук и ще кажа, че имам съмнения за участието ни? Убеден съм, че имаме силен състав от надеждни и способни играчи, тъй като също така имаме редица шампиони в националния ни тим. Разполагаме със специален селекционер и федерация, която прави всичко възможно да стигнем предстоящите мачове в най-добрата възможна форма. Важното е да се подготвим добре и да нямаме съжаления. В крайна сметка, ще изиграем мач, който трябва да бъде спечелен на всяка цена. Имаме увереността, че ще спечелим, а ако не го направим, ще стане сериозно”, заяви той.

Великият страж също така разкри за голямата си самокритичност, която е имал като футболист. “Голямото ми съперничество беше със самия мен. Понякога не се оценявах, мразех се и се ядосвах, но друг път се харесвах. Винаги очаквах най-доброто от себе си и си мислех, че ако винаги давам своя максимум, ще реша много проблеми за моя тим”, добави Буфон.

