Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Буфон посочи кой ще изведе Италия до Мондиала

Буфон посочи кой ще изведе Италия до Мондиала

  • 10 фев 2026 | 18:25
  • 503
  • 0
Буфон посочи кой ще изведе Италия до Мондиала

Отговорникът за националния тим на Италия Джанлуиджи Буфон засипа с похвали младите таланти на Ювентус и Интер, съответно Кенан Йълдъз и Франческо Пио Еспозито. Това той направи, докато ги подреждаше в класация, каквато е използвана от колекционерите на карти. Според тяхната методика има уникални, легендарни, редки и често срещани карти.

“Според мен, ако Йълдъз спечели Шампионската лига, той ще бъде нещо повече от легендарен, защото това, което виждаме, което показва и което можем да зърнем, е на играч, който е необикновен”, заяви легендарният вратар на Ювентус в предаването Cult по DAZN, след което коментира и Еспозито.

Официално: Ювентус преподписа с голямата си млада звезда
Официално: Ювентус преподписа с голямата си млада звезда

“Мисля, че Пио ще бъде една стъпка пред всичко, което си мислете, че може да бъде, защото имах късмета да бъда с него, да го видя в съблекалнята, на и извън терена, като той е професионалист със смирение, решителност, желание да се учи и ентусиазъм да бъде част от групата, какъвто съм виждал в малцина играчи. Освен, че е футболист, той е и специален човек. Той ще изненада всичкси с достигането на ниво, което не очаквате от него. Дали ще ни изведе до Мондиала? Разбира се, нямаме съмнение в това. То е единствената ни сигурност (смее се - б.р.)”, продължи световният шампион с Италия от 2006 година.

След това Буфон отново изрази увереността, си “Скуадра адзура” ще се класира на предстоящия Мондиал. “Разбира се, иначе как ще дойда тук и ще кажа, че имам съмнения за участието ни? Убеден съм, че имаме силен състав от надеждни и способни играчи, тъй като също така имаме редица шампиони в националния ни тим. Разполагаме със специален селекционер и федерация, която прави всичко възможно да стигнем предстоящите мачове в най-добрата възможна форма. Важното е да се подготвим добре и да нямаме съжаления. В крайна сметка, ще изиграем мач, който трябва да бъде спечелен на всяка цена. Имаме увереността, че ще спечелим, а ако не го направим, ще стане сериозно”, заяви той.

Великият страж също така разкри за голямата си самокритичност, която е имал като футболист. “Голямото ми съперничество беше със самия мен. Понякога не се оценявах, мразех се и се ядосвах, но друг път се харесвах. Винаги очаквах най-доброто от себе си и си мислех, че ако винаги давам своя максимум, ще реша много проблеми за моя тим”, добави Буфон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

  • 10 фев 2026 | 16:59
  • 7216
  • 4
Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

  • 10 фев 2026 | 16:49
  • 775
  • 0
Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

  • 10 фев 2026 | 16:37
  • 1172
  • 0
Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

  • 10 фев 2026 | 16:24
  • 1770
  • 1
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

  • 10 фев 2026 | 16:16
  • 3216
  • 0
Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

  • 10 фев 2026 | 16:09
  • 765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

  • 10 фев 2026 | 18:54
  • 39676
  • 110
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 14618
  • 25
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 27700
  • 69
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 15032
  • 11
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 22466
  • 17
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 9403
  • 3