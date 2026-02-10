Димарко е близо до нов договор с Интер

Защитникът на Интер Федерико Димарко е много близо до подписването на нов договор с клуба, който ще го обвърже с „нерадзурите“ до 2030 година. Информацията беше разпространена от журналиста Николо Скира.

Преди време няколко клуба от Премиър лийг проявяваха интерес към италианския национал, но така и не се стигна до конкретни оферти. Към настоящия момент както Интер, така и самият Димарко, дават приоритет на продължаването на съвместната си работа.

28-годишният футболист, който играе по левия фланг на отбраната, е продукт на академията на Интер. След като прекара периоди под наем в Сион, Парма, Верона и Асколи, той се завърна в родния си клуб и се утвърди като една от ключовите фигури в състава.

През настоящия сезон Димарко е изиграл 31 мача, в които е отбелязал 6 гола и е направил 13 асистенции. Действащият му контракт с миланския гранд е до 2027 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages