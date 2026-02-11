Биатлон, алпийски ски и други интересни състезания в петия ден на Игрите, започва хокейният турнир при мъжете

В петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина предстоят интересни състезания и ще бъдат раздадени нови комплекти медали.

В едно от най-интригуващите събития за деня, ще стане ясен шампионът в супергигантския слалом при мъжете. Надпреварата започва в 12:30 часа наше време.

В 15:15 ч. започва индивидуалният старт при жените в биатлона, където ще видим четири българки - Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова.

Медали ще бъдат раздадени още във фигурното пързаляне, ски свободния стил, шейните, северната комбинация и бързото пързаляне с кънки.

Днес започва и турнирът при мъжете в хокея на лед. В първия мач Словакия излиза срещу Финландия от 17:40 ч., а в 22:10 ч. Швеция ще премери сили с домакина Италия.

Продължават надпреварите също в кърлинга и сноуборда, а в скелетона са предвидени тренировъчни сесии.