Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 1919
  • 0
Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

Франьо фон Алмен завоюва своя трети златен медал на Олимпийските игри в Милано – Кортина, след като триумфира и в мъжкия супергигантски слалом.

По този начин швейцарецът стана първият скиор, който печели злато в спускането и супергигантския слалом в рамките на една Олимпиада (супергигантският слалом е част от олимпийската програма от Калгари 1988). Към тези два индивидуални златни медал Фон Алмен добавя и златото, което той и Тангий Неф спечелиха в отборната комбинация в понеделник.

Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията
Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията

По този начин Фон Алмен става едва четвъртият състезател, който печели три златни медала в една Олимпиадата след Тони Зайлер (Кортина 1956), Жан-Клод Кили (Гренобъл 1968) и Яница Костелич (Солт Лейк 2002). Зайлер и Кили печелят своите златни медали в слалома, гигантския слалом и спускането, докато Костелич триумфира в слалома, гигантския слалом и комбинацията.

На пистата „Стелвио“ Фон Алмен завърши за 1:25.32 и по този начин изпревари с 0.13 секунди американецът Райън Кохрън-Сийгъл. За него това е второ поредно сребро в супергигантския слалом, след като той завърши втори и преди четири години в Пекин, когато златото спечели австриецът Матиас Майер.

С бронзовия медал днес се окичи Марко Одермат, който завърши на 0.28 зад своя сънародник Фон Алмен, след като допусна няколко неточности в карането си, най-вече в долната част на трасето, където не можа да хване най-оптималната линия. За Одермат това е втори медал от Игрите в Италия след среброто в отборната комбинация, което той и Лоик Меяр разделиха с австрийците Винсент Крихмайр и Мануел Фелер.

За домакините днешният ден беше много разочароващ, въпреки че трасето беше наредено от италианския треньор Лоренцо Гали. Най-добре от италианците се представи Джовани Францони, който обаче остана едва шести, изоставайки с 0.63 от Фон Алмен и с 0.35 от медалите. Доминик Парис пък дори не успя да финишира след грешка още преди средата на трасето.

Състезанията по ски алпийски дисциплини от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължават утре в 12:30 часа българско време с женския супергигантски слалом. Следващият старт при мъжете пък ще бъде на 14 февруари (събота), когато ще се проведе гигантският слалом, в който ще видим и първото българско участие, тъй като на старта ще застане Калин Златков. Първоначалното се очакваше и Алберт Попов да кара в гигантския слалом, но е по-вероятно да видим родния ас само в класическия слалом, който е предвиден за 16 февруари (понеделник).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

  • 11 фев 2026 | 09:08
  • 1086
  • 0
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6084
  • 1
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13470
  • 5
Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

  • 11 фев 2026 | 05:01
  • 5014
  • 12
Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

  • 11 фев 2026 | 02:02
  • 2098
  • 0
Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 3134
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

  • 11 фев 2026 | 15:01
  • 5371
  • 7
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 17254
  • 81
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13470
  • 5
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6084
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 689
  • 0
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 9582
  • 15