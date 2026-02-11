Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

Франьо фон Алмен завоюва своя трети златен медал на Олимпийските игри в Милано – Кортина, след като триумфира и в мъжкия супергигантски слалом.

🥇 It’s Franjo von ALLMEN with a THIRD #Gold at #MilanoCortina2026 🤯



The heavily decorated @SwissTeam athlete races into the top spot on the podium in alpine skiing men's super-G 👏



A male alpine skier hasn't taken 3 gold medals at the same Olympics since France's Jean… pic.twitter.com/Mj7AS3TIPt — The Olympic Games (@Olympics) February 11, 2026

По този начин швейцарецът стана първият скиор, който печели злато в спускането и супергигантския слалом в рамките на една Олимпиада (супергигантският слалом е част от олимпийската програма от Калгари 1988). Към тези два индивидуални златни медал Фон Алмен добавя и златото, което той и Тангий Неф спечелиха в отборната комбинация в понеделник.

По този начин Фон Алмен става едва четвъртият състезател, който печели три златни медала в една Олимпиадата след Тони Зайлер (Кортина 1956), Жан-Клод Кили (Гренобъл 1968) и Яница Костелич (Солт Лейк 2002). Зайлер и Кили печелят своите златни медали в слалома, гигантския слалом и спускането, докато Костелич триумфира в слалома, гигантския слалом и комбинацията.

Franjo von All-medals 🥇🥇🥇 pic.twitter.com/nAgrInSamw — The Olympic Games (@Olympics) February 11, 2026

На пистата „Стелвио“ Фон Алмен завърши за 1:25.32 и по този начин изпревари с 0.13 секунди американецът Райън Кохрън-Сийгъл. За него това е второ поредно сребро в супергигантския слалом, след като той завърши втори и преди четири години в Пекин, когато златото спечели австриецът Матиас Майер.

🥈 Another silver medal for Ryan COCHRAN-SIEGLE!



He defends his #Silver medal from Beijing 2022 in alpine skiing men's super-G, while claiming a first medal of #MilanoCortina2026 🤩



Outstanding effort 🔥 @fisalpine | #MedalAlert | @TeamUSA | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/mnmeEK7grt — The Olympic Games (@Olympics) February 11, 2026

С бронзовия медал днес се окичи Марко Одермат, който завърши на 0.28 зад своя сънародник Фон Алмен, след като допусна няколко неточности в карането си, най-вече в долната част на трасето, където не можа да хване най-оптималната линия. За Одермат това е втори медал от Игрите в Италия след среброто в отборната комбинация, което той и Лоик Меяр разделиха с австрийците Винсент Крихмайр и Мануел Фелер.

🥉 And Switzerland completes the podium, with Marco Odermatt taking a hard-fought #Bronze medal from the alpine skiing men's super-G 👏



Such a thrilling event here at Bormio ⛷️ @fisalpine | #MedalAlert| @SwissTeam | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/SZHk8wRRF3 — The Olympic Games (@Olympics) February 11, 2026

За домакините днешният ден беше много разочароващ, въпреки че трасето беше наредено от италианския треньор Лоренцо Гали. Най-добре от италианците се представи Джовани Францони, който обаче остана едва шести, изоставайки с 0.63 от Фон Алмен и с 0.35 от медалите. Доминик Парис пък дори не успя да финишира след грешка още преди средата на трасето.

Състезанията по ски алпийски дисциплини от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължават утре в 12:30 часа българско време с женския супергигантски слалом. Следващият старт при мъжете пък ще бъде на 14 февруари (събота), когато ще се проведе гигантският слалом, в който ще видим и първото българско участие, тъй като на старта ще застане Калин Златков. Първоначалното се очакваше и Алберт Попов да кара в гигантския слалом, но е по-вероятно да видим родния ас само в класическия слалом, който е предвиден за 16 февруари (понеделник).

Снимки: Gettyimages