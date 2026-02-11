Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Италианки спечелиха историческа първа титла в женските шейни

Италианки спечелиха историческа първа титла в женските шейни

  • 11 фев 2026 | 20:59
  • 811
  • 0
Италианки спечелиха историческа първа титла в женските шейни

Италианките Андреа Вьотер и Марион Оберхофер спечелиха олимпийската титлата при шейните на двойки на Игрите в Милано-Кортина. Това бе дебютът за тази дисциплина при жените на Олимпийски игри, като италианките са първите шампионки.

Представителките на домакините бяха най-добри на улея в Кортина д'Ампецо, като водеха и след първия манш и ликуваха след втория с общо време 1:46.284 минута.

Германките Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина останаха със сребърните медали, като изостанаха с 0.120 секунди от шампионките.

Третото място и бронзът бяха за австрийската двойка Зелина Егъл и Лара Михаела Кип. Те дадоха общо време 1:46.543 минута.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

  • 11 фев 2026 | 21:41
  • 401
  • 0
Словакия смаза олимпийския шампион на старта на хокейния турнир в Милано - Кортина

Словакия смаза олимпийския шампион на старта на хокейния турнир в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 20:53
  • 1864
  • 0
Линдзи Вон претърпя третата операция

Линдзи Вон претърпя третата операция

  • 11 фев 2026 | 20:11
  • 3055
  • 3
Шампионката Симон: Отмъстих си!

Шампионката Симон: Отмъстих си!

  • 11 фев 2026 | 20:01
  • 2084
  • 0
Златният Фон Алмен: Може би след няколко години ще осъзная успеха си

Златният Фон Алмен: Може би след няколко години ще осъзная успеха си

  • 11 фев 2026 | 19:54
  • 974
  • 0
Олимпийските играчки талисмани в Милано-Кортина са почти разпродадени

Олимпийските играчки талисмани в Милано-Кортина са почти разпродадени

  • 11 фев 2026 | 19:46
  • 614
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 135022
  • 809
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 99190
  • 91
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 15314
  • 8
Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

  • 11 фев 2026 | 22:35
  • 1938
  • 2
Манчестър Сити 3:0 Фулъм, начало на второто полувреме

Манчестър Сити 3:0 Фулъм, начало на второто полувреме

  • 11 фев 2026 | 22:42
  • 3006
  • 5
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 17334
  • 69