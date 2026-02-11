Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

Американецът Джордан Щолц спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки за мъже на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Щолц бе считан за фаворит в дисциплината и той оправда очакванията, като триумфира с нов олимпийски рекорд от 1:06.28 минута. 21-годишният американец, който е световен шампион на 1000 метра от 2023 и 2024 година, няма загуба на тази дистанция през този сезон за Световната купа и очаквано взе първото олимпийско злато в кариерата си.

Втори остана нидерландецът Йенинг де Боо, който също успя да слезе под досегашния олимпийски рекорд с 1:06.78. Бронзовото отличие е за китаеца Чжангуан Нин с 1:07.34 минута.

бързо пързаляне с кънки, 1000 метра, мъже:

1. Джордан Щолц (САЩ) - 1:06.28 минута

2. Йенинг де Боо (Нидерландия) - 1:06.78

3. Чжангуан Нин (Китай) - 1:07.34