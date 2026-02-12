Популярни
Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 01:03
  • 199
  • 0
Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон от Франция спечелиха златните медали при танцовите двойки на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 в едно от най-впечатляващите завръщания на леда и едва в петото си международно състезание като дует.

Бодри и Сизерон, които тренират заедно едва от март миналата година, събраха 225.82 точки, след като бяха първи в ритмичния танц с 90.18 точки и първи във волната програма със 135.64.

Французите победиха трикратните световни шампиони Мадисън Чок и Евън Бейтс (САЩ), които останаха втори с 224.39 (89.72 и 134.67) точки

Канадците Пайпър Гилес и Пол Поарие взеха бронзовите отличия с 217.74 (86.18 и 131.56) точки.

Разликата между Бодри и Сизерон и Чок и Бейтс беше по-малко от точка след ритмичния танц, а тази вечер и двата дуета имаха леки неточности в изпълнението, но с минимална преднина французите успяха да вземат златото.

Сизерон е олимпийски шампион от Пекин 2022 и сребърен медалист от Пьончан 2018 с бившата си партньорка Габриела Пападакис, която се оттегли след Игрите в Пекин 2022. Бившият партньор на Фурние Бодри - Николай Сьоренсен пък получи шестгодишна присъда през 2024-а за сексуално посегателство, въпреки че наказанието беше отменено.

фигурно пързаляне, танцови двойки:

1. Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон (Франция) - 225.82 точки

(90.18 точки за ритмичния танц и 135.64 за волната програма)

2. Мадисън Чок и Евън Бейтс (САЩ) - 224.39 (89.72 и 134.67)

3. Пайпър Гилес и Пол Поарие (Канада) - 217.74 (86.18 и 131.56)

Снимки: Gettyimages

