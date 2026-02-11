Италиански триумф на двойка шейни и при мъжете

Италианците Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер спечелиха олимпийската титла на шейни по двойки при мъжете в Кортина д'Ампецо. Това бе една от най-големите изненади, като италианският тим детронира германците Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл, които са трикратни олимпийски шампиони - от Пекин, Пьончан и Сочи. Германците бяха и големите фаворити днес.
Ридер и Кайнцвалднер бяха трети след първия манш, но направиха страхотно второ спускане и с общо време 1:45.086 заслужиха златните медали.
Със сребро остана двойката от Австрия - Томас Щой и Волфганг Киндъл, които изостанаха с 0.068 от шампионите. Томас Щой е бронзов медалист от Пекин, но тогава той беше в отбора с Лоренц Колер.
Големите фаворити Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл останаха трети с бронзовия медал, като те бяха пети след първия манш, но направиха много силно второ спускането, но изоставането им оказа влияние.
След първия манш лидери изненадващо бяха американците Маркус Мюлер и Ансел Хаутся, но те не издържаха на напрежението, направиха редица грешки в решаващото спускане и останаха едва шести в крайното класиране.
Крайно класиране, шейни двойки при мъжете:
1. Емануел Ридер и Симон Кайнцвандлер (Италия) - 1:45.086 минута
2. Томас Щой и Волфганг Киндъл (Австрия) - на 0.068 секунди
3. Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл (Германия) - на 0.090 секунди