Ферари ще използва двигателя от Барселона и в Бахрейн

Ферари ще използва в Бахрейн същата задвижваща система, която беше монтирана на SF-26 по време на шейкдауна в Барселона – практика, която вероятно ще бъде последвана и от други производители. От Скудерията искат да установят каква ще бъде издръжливостта на агрегата 067/6, като инженерите, ръководени от Енрико Гуалтиери, нямат намерение да използват втори двигател за първата от двете официални тестови сесии, които започват утре на пистата "Сахир".

Ако тимът реализира този план, то е логично да се предположи, че отборът от Маранело може да завърши цялата си предсезонна подготовка само с един двигател. Това е възможно, тъй като правилата за тестовете не налагат ограничения на отборите, за разлика от сезона, когато ще бъдат разрешени само три задвижващи системи, за да се избегнат наказания. Календарът за тази година отново включва 24 Гран При и 6 спринтови състезания.

Back. On. Track. 😤



This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UBvYLIJ4HJ — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа

С новото поколение задвижващи системи (където 50% от мощността идва от 6-цилиндровия двигател с вътрешно горене, а останалите 50% от електрическия мотор-генератор), ФИА реши да удължи живота на отделните агрегати. До 2025 всеки пилот разполагаше с четири задвижващи системи, което означаваше, че един двигател трябваше да покрие 6 от 24-те състезания. През 2026 обаче, с наличието на само три агрегата, издръжливостта трябва да достигне 8 Гран При уикенда.

Оттук става ясно колко фундаментална е темата за надеждността за всеки, който се стреми към сериозни резултати в началото на новата ера на по-пъргавите болиди.

Нюи: Нямахме време да боядисаме колата за Барселона

Именно в Бахрейн се очаква да се проведе заседание на Комисията на F1, на което ще се обсъди предложението на Консултативния комитет по задвижващите системи (PUAC). Предложението е свързано с промяна в начина, по който FIA проверява степента на сгъстяване – не при стайна температура, а при работна - при загрял двигател.

Докато в PUAC участват само производителите на двигатели, в Комисията за Формула 1 са представени и отборите. Това може да промени баланса на силите и не е сигурно, че предложението, подкрепено от мнозинството производители (Хонда, Ферари, Ауди и Ред Бул Пауъртрейнс) за блокиране на допълнителната микро горивна камера на Мерцедес, ще бъде прието.

Защо в Ред Бул промениха позицията си за мотора на Мерцедес?

Ролята на Международната федерация ще бъде от решаващо значение по време на дискусиите, тъй като именно експертът по задвижващи системи Венсан Перем беше дал зелена светлина за решението на „Сребърните стрели“. Разрешаването на този казус с двигателите би позволило световният шампионат през 2026 да започне без риск от протести още след първото състезание в Австралия.

В Gestione Sportiva имат силно желание да се разкрие реалният потенциал на двигателя 067/6 по време на тридневните тестове в Бахрейн. И към момента това е най-важното.

Защо в Кадилак не се целят в точките през 2026?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages