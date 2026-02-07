Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кими Райконен си показа трактора

Кими Райконен си показа трактора

  • 7 фев 2026 | 12:19
  • 590
  • 0
Кими Райконен си показа трактора

Последният световен шампион на Ферари във Формула 1 Кими Райконен публикува в социалните мрежи своя снимка с трактора, който той използва във фермата си във Финландия.

„Завинаги оставам пилот. Сега карам моя Валтра“, написа Райконен под снимката му с трактора, който е дело на финландската компания за селскостопанска техника Валтра.

Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално
Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално

След като се оттегли от Формула 1 Райконен се занимава основно с развитието на картинг кариерата на сина му Робин, купи си професионален мотокрос тим и продаде част от имотите си във Финландия. Причината е кариерата на Робин, който се състезава основно в Италия и семейството прекарва повече време там.

Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора
Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Рали „България“ може да има етап на писта „А1 Мотор парк“

Рали „България“ може да има етап на писта „А1 Мотор парк“

  • 7 фев 2026 | 10:18
  • 1716
  • 1
Шефът на Хаас: През 2025 очаквахме повече от Окон

Шефът на Хаас: През 2025 очаквахме повече от Окон

  • 6 фев 2026 | 21:16
  • 1204
  • 1
Ландо Норис прогнозира хаотични състезания през новия сезон

Ландо Норис прогнозира хаотични състезания през новия сезон

  • 6 фев 2026 | 20:35
  • 1549
  • 1
Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора

Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора

  • 6 фев 2026 | 19:54
  • 1816
  • 0
В Кадилак планират втори филмов ден другата седмица

В Кадилак планират втори филмов ден другата седмица

  • 6 фев 2026 | 19:25
  • 964
  • 0
Следващото БМВ М3 ще е електрическо, но със звук на V10 мотор

Следващото БМВ М3 ще е електрическо, но със звук на V10 мотор

  • 6 фев 2026 | 19:03
  • 635
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката за Варна! Черно море 0:0 Спартак, "соколите" с човек по-малко

Битката за Варна! Черно море 0:0 Спартак, "соколите" с човек по-малко

  • 7 фев 2026 | 12:30
  • 6209
  • 29
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 9433
  • 40
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 5675
  • 21
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 3149
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 6722
  • 1
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 22613
  • 21