Кими Райконен си показа трактора

Последният световен шампион на Ферари във Формула 1 Кими Райконен публикува в социалните мрежи своя снимка с трактора, който той използва във фермата си във Финландия.

„Завинаги оставам пилот. Сега карам моя Валтра“, написа Райконен под снимката му с трактора, който е дело на финландската компания за селскостопанска техника Валтра.

Kimi Raikkonen’s son, Robin, using a Ferrari F1 simulator at Maranello...



Imagine if the karting prodigy sits in the same seat as his father one day 📈



(via mintturaikkonen/IG) pic.twitter.com/q8tjPqqwKy — Autosport (@autosport) January 27, 2026

Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално

След като се оттегли от Формула 1 Райконен се занимава основно с развитието на картинг кариерата на сина му Робин, купи си професионален мотокрос тим и продаде част от имотите си във Финландия. Причината е кариерата на Робин, който се състезава основно в Италия и семейството прекарва повече време там.

Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора