Пирели обяви гумите за двата предсезонни теста в Бахрейн

По време на първия тест от Формула 1 на пистата „Сахир“ отборите ще разполагат с трите най-твърди смеси – C1, C2 и C3. За втората тестова сесия обаче те ще могат да изпробват всичките пет типа гуми, разработени от Пирели за сезон 2026.

През първите три дни от изпитанията в Бахрейн всички отбори ще могат да тестват ексклузивно с трите смеси, които вече бяха използвани по време на закрития шейкдаун в края на януари на пистата „Барселона-Каталуня“.

The tyre allocation chosen by each team for the upcoming 3 day test in Bahrain. pic.twitter.com/Kl2QO16CLT — PolePositionist (@PolePositionist) February 10, 2026

Ферари ще използва двигателя от Барселона и в Бахрейн

Това означава, че пилотите ще продължат да оценяват трите най-твърди смеси от гамата, създадена от Пирели за сезон 2026. Става въпрос за C1, C2 и C3. Всеки отбор ще има на разположение 28 комплекта гуми за суха настилка и задължително един комплект от гумите Cinturato Intermediate, известни като "интермедия".

За Пирели това ще бъде важен тест, тъй като отборите ще продължат да работят със смесите, използвани в Барселона, но на писта, която се очаква да предложи много по-различни температури. В Каталуня те бяха много ниски, докато в „Сахир“ се очаква да бъдат по-благоприятни, за да предоставят по-реалистична картина както по отношение на представянето, така и на общото поведение на смесите.

Шефът на Ред Бул пропуска тестовете в Бахрейн заради операция

По време на втория тест в Бахрейн, насрочен за периода 18-20 февруари, отборите ще разполагат с цялата гама на компанията за 2026, което включва и C4 и C5 – двете най-меки смеси. Тимовете ще могат да разчитат на максимум 24 комплекта за всеки и няма да бъдат предоставяни гуми за мокра настилка. Важно е да се отбележи, че ще бъде възможно прехвърлянето на вече монтирани комплекти с по-малко от 10 направени обиколки от предходната сесия.

Отборите са имали свободата да заявят желаните от тях смеси, спазвайки максималния брой разрешени комплекти (24) за всяко събитие и селекцията, валидна за първия тест.

Нюи: Нямахме време да боядисаме колата за Барселона

За втория тест в Бахрейн Пирели предостави указания за разпознаване на всичките 5 смеси за суха настилка, които ще достави на отборите.

И при двата теста най-твърдите смеси, C1 и C2, ще бъдат с бели лога, C3 и C4 ще имат жълти лога, докато най-меката C5 ще се отличава с червен цвят. Освен това, страните на гумите C1, C3 и C5 ще бъдат декорирани със скоби с кариран флаг, докато C2 и C4 ще носят само логото на Пирели и P Zero, без допълнителни маркировки.

Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа

Тази система на означения може да създаде известно объркване в хода на първия тест, който стартира утре. Гумите C1 ще бъдат бели, с ленти в същия цвят. C2, от друга страна, няма да са жълти, а ще имат само бели надписи, без ленти отстрани. C3 ще бъдат единствените жълти и ще имат ленти в същия цвят на страниците. От Пирели потвърдиха, че тази система ще се използва само за тестовете, а не по време на сезона, когато цветовете на сликовете ще останат: бял за Hard, жълт за Medium и червен за Soft.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages