  Още две добри класирания за Рованпера в Нова Зеландия

Още две добри класирания за Рованпера в Нова Зеландия

  • 25 яну 2026 | 12:15
Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера завърши днес най-успешния си уикенд във Формула Регионал Океания, като това стана в третия от общо четирите кръга в шампионата.

Вчера Кале финишира трети в единственото проведено състезание, а днес записа пето място в надпреварата с дължина 25 обиколки и 7-а позиция в основното неделно състезание с дължина 30 обиколки.

Днес отново валя и за двете състезания, което направи пистата „Теретонга Парк“ много хлъзгава, но Кале се справи отлично на дългото 2,57 километра трасе.

„Пето и седмо място днес в смесени условия. Темпото ми на мокрото отново беше добро, но трябва да работим, за да съм по-бърз на сухо“, обясни след финала Рованпера.

Следващият уикенд е последният 4-и кръг от шампионата в Нова Зеландия, който за Кале е подготовка за дебютната му кампания в японската Супер Формула тази година.

