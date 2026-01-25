Още две добри класирания за Рованпера в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера завърши днес най-успешния си уикенд във Формула Регионал Океания, като това стана в третия от общо четирите кръга в шампионата.

Вчера Кале финишира трети в единственото проведено състезание, а днес записа пето място в надпреварата с дължина 25 обиколки и 7-а позиция в основното неделно състезание с дължина 30 обиколки.

P5 & P7 from today's mixed condition races.



Pace in the wet was again pretty good, but now we need to work to get the dry pace there as well. 💪



See you in #CTFROT season finale at Highlands Motorsport Park next weekend!



Photo: TGR NZ#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/wrzxCRJKOJ — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) January 25, 2026

Днес отново валя и за двете състезания, което направи пистата „Теретонга Парк“ много хлъзгава, но Кале се справи отлично на дългото 2,57 километра трасе.

„Пето и седмо място днес в смесени условия. Темпото ми на мокрото отново беше добро, но трябва да работим, за да съм по-бърз на сухо“, обясни след финала Рованпера.

Следващият уикенд е последният 4-и кръг от шампионата в Нова Зеландия, който за Кале е подготовка за дебютната му кампания в японската Супер Формула тази година.

