Банско посреща олимпийския медалист Тервел Замфиров в петък

Банско ще посрещне олимпийския медалист Тервел Замфиров на 13 февруари (петък), съобщиха от Българската федерация по ски. На специална церемония от 10:30 часа на Шилигарника ще бъдат приветствани Замфиров и другите трима национали от алпийския сноуборд - Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, които участваха на Игрите в Милано-Кортина.

20-годишният Тервел Замфиров се класира на трето място в паралелния гигантски слалом в неделя и донесе първо отличие за България от Олимпийски игри след 20-годишна пауза. Янков се нареди на 13-о място, а Кръшняк се класира 31-и.

В надпреварата при жените 16-годишната Замфирова пък завърши на престижното десето място в олимпийския си дебют.

Четиримата състезатели се прибраха снощи в София, където на летище "Васил Левски" бяха посрещнати от спортния министър Иван Пешев.