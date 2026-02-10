Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Банско посреща олимпийския медалист Тервел Замфиров в петък

Банско посреща олимпийския медалист Тервел Замфиров в петък

  • 10 фев 2026 | 14:46
  • 252
  • 0

Банско ще посрещне олимпийския медалист Тервел Замфиров на 13 февруари (петък), съобщиха от Българската федерация по ски.  На специална церемония от 10:30 часа на Шилигарника ще бъдат приветствани Замфиров и другите трима национали от алпийския сноуборд - Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, които участваха на Игрите в Милано-Кортина.

20-годишният Тервел Замфиров се класира на трето място в паралелния гигантски слалом в неделя и донесе първо отличие за България от Олимпийски игри след 20-годишна пауза.  Янков се нареди на 13-о място, а Кръшняк се класира 31-и.

В надпреварата при жените 16-годишната Замфирова пък завърши на престижното десето място в олимпийския си дебют.

Четиримата състезатели се прибраха снощи в София, където на летище "Васил Левски" бяха посрещнати от спортния министър Иван Пешев.

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Благой Тодев със силно състезание дотук

Пастор остава в ареста

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

