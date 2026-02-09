Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Президентът на Чехия поздрави Тервел Замфиров

Президентът на Чехия поздрави Тервел Замфиров

  • 9 фев 2026 | 11:53
  • 663
  • 0

Президентът на Чехия Петър Павел изгледа на живо успеха на Тервел Замфиров, а след това разговаря с председателя на БОК Весела Лечева и поздрави българската делегация.

Петър Павел бе на пистата с голяма делегация на страната си за финалите в алпийския сноуборд. В съседство с нея беше българската група, в която бе председателят на БОК Весела Лечева, председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев, вицепрезидентът Георги Бобев и други членове на олимпийския ни тим.

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров
Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

Чехите се поздравиха с титла при жените, където Зузана Мадерова спечели изненадващо, въпреки че очакванията бяха за ново злато за друга нейна сънародничка – Естер Ледецка. Това беше трети пореден златен медал за Чехия в тази дисциплина. Нашата Малена Замфирова завърши 10-а в дебюта си на Зимни олимпийски игри.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Десетки български знамена се развяха на пистата в Ливиньо. Сред феновете бяха роднини и близки приятели на семейство Замфирови, както и фенове от цялата страна. Сред тях група от Велинград, учители от София, българи от Германия, Австрия и Швейцария. Всички те с очакване, че ще изпитат шампионска радост от представянето на един от четиримата ни сноубордисти.

Тервел Замфиров: Един от най-напрегнатите моменти в живота ми
Тервел Замфиров: Един от най-напрегнатите моменти в живота ми

Представянето на българските сноубордисти бе проследено от екип на олимпийския канал, който ще направи специален репортаж.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Топ състезателка по кънки е в списъка на най-богатите олимпийски спортисти

Топ състезателка по кънки е в списъка на най-богатите олимпийски спортисти

  • 9 фев 2026 | 10:14
  • 3245
  • 0
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 9946
  • 4
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 9938
  • 0
България на 13-то място по медали след втория ден на Милано – Кортина 2026

България на 13-то място по медали след втория ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 00:08
  • 9053
  • 0
Иля Малинин донесе втора поредна титла на САЩ в отборното фигурно пързаляне

Иля Малинин донесе втора поредна титла на САЩ в отборното фигурно пързаляне

  • 9 фев 2026 | 00:06
  • 1603
  • 2
Ai помага за справянето със споровете при съдийството във фигурното пързаляне

Ai помага за справянето със споровете при съдийството във фигурното пързаляне

  • 8 фев 2026 | 23:53
  • 779
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 33134
  • 49
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 30755
  • 49
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 9946
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 4336
  • 21
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 9938
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 13671
  • 11