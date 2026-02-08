Популярни
Тервел Замфиров: Един от най-напрегнатите моменти в живота ми

  • 8 фев 2026 | 17:12
  • 776
  • 0

Тервел Замфиров спечели бронзовия медал в паралелния гигантски слалом в сноуборда, като малкият финал беше решен с фотофиниш.

"Беше доста напрегнато, фотофиниш за трето място, не знаеш дали ще си тръгнеш с медал или не. Един от най-напрегнатите моменти в живота ми, но спортът ме е научил на търпение и уважение. Ако бях станал четвърти, нямаше да съм нещастен, радвам се, че нещата се стекоха така, защото донесох медал за България, което е най-голямата ми цел", заяви след награждаването Тервел.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

"На финала мислех, че Тим е спечелил медала, а не аз. Оказа се, че не съм си изрязал ноктите и това помогна за фотофиниша. Нямах време да мисля какво се случва. Газ до ламарината и каквото стане, но успяхме да вземем медал. Наистина, на косъм, при това най-ниския, но все пак е медал.

"Изключително съм щастлив, това е огромна радост за целия ни екип. Червеното трасе ми харесваше повече, затова избирах само него, смятах, че долната част е по-бърза. По принцип съм силен на стръмни терени, равното ми куца повече. Но ще работим с екипа по въпроса, за да оправим това.

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров
Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

"Знаех, че равната част на червеното трасе е по-бързата и затова исках да съм на по-бавната част там, където съм по-силен. Да мога да избивам на стръмното, пък после да не ме победят на равното. И почти всеки път успях да го направя, само кореецът ме би."

Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила
Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила
