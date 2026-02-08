Популярни
Президентът Йотова: Тервел Замфиров е героят на България днес

  • 8 фев 2026 | 18:20
  • 325
  • 0

Тервел Замфиров е героят на България днес, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук.

"Гордеем се с високото му постижение, което донесе на страната ни първия от 20 години медал от Зимни олимпийски игри", посочва тя.

По-рано днес Тервел Замфиров спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Вчера президентът Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано. Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и с треньора й Андрей Лутай.

Цяла България е с вас, каза преди дни Илияна Йотова на българските спортисти, които участват в XXV Зимни олимпийски игри Милано/Кортина. България е представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

