  Милано - Кортина 2026
  Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

  8 фев 2026 | 16:14
  • 1550
  • 3
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Сноубордистът Тервел Замфиров спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо и донесе първо отличие на страната от Зимни игри след 2 десетилетия пауза.

В малкия финал 20-годишният Замфиров спечели драматично след фотофиниш срещу опитния 37-годишен словенец Тим Мастнак.

За България това е първи медал от Зимна Олимпиада от 2006 година, когато Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шорттрека отново на италианска земя - в Торино.

Така Тервел Замфиров се нареди сред едва петимата спортисти от страната с отличия от зимни Игри.

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

Екатерина Дафовска остава единствената шампионка, след като триумфира в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона в Нагано 1998.

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров
Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

Първият медал за България носи през 1980 година Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра. Бронзово отличие има Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002 от преследването на биатлона.

Раданова остава най-успешната като брой спечелени отличия - три в шорттрека - сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро от Торино 2006.

България вече има общо седем медала от зимни Олимпиади - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.

Снимки: Startphoto

