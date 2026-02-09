Популярни
Кадилак копира изпълнението на БАР от 1999 година за дебюта си във Формула 1

  • 9 фев 2026 | 05:50
  • 1313
  • 0

Отборът на Кадилак представи цветовата схема, с която ще се състезава в дебютния си сезон във Формула 1 през 2026 година. Това се случи с реклама, която беше излъчена по време на игралия се тази нощ Super Bowl LX.

Цветовата схема включва комбинация от черно и бяло, а впечатление прави, че тя не е симетрична. Вместо това от лявата страна на болида, който ще бъде пилотиран от Валтери Ботас и Серхио Перес, доминира бялото, а от дясно преобладава черният цвят.

За по-старите фенове на Формула 1 този избор на Кадилак напомня изключително много на решението, което отборът на Бритиш Американ Рейсинг (БАР) прилага през 1999 година. Тогава тимът, който днес познаваме като Мерцедес, иска да се състезава с две различни разцветки на двете си коли, но не получава разрешение и затова комбинира двете цветови схеми, разделяйки ги през средата с цип.

Сега надали решението на Кадилак е продиктувано от подобни съображения, но все пак е интересен избор, който определено приковава погледите. А първият шанс на всички да видим болида на Кадилак в действие с титулярните му цветове ще бъде по време на започващия в сряда първи официален предсезонен тест в Бахрейн.

