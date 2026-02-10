Компани: Познаваме се добре с РБ Лайпциг, Луис Диас е машина

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния 1/4-финален мач за Купата на Германия срещу РБ Лайпциг на “Алианц Арена”.
Треньорът на Хофенхайм похвали спортсменството на Компани
“Кой ще отпадне от състава? Защо да назовавам играч сега? За мен е положително, че всички са в добра форма. Надявам се ситуацията да остане същата до края на сезона. Ако всичко върви добре на тренировката днес, утре отново ще имаме пълен състав. Решението ще бъде взето тази вечер, но както казах, това е положително, защото означава, че всички са на разположение.
И двата отбора се познават много добре. Те имат крила и атакуващо трио, което бележи много голове и е много креативно. Те са силен атакуващ отбор. Винаги сме показвали на какво сме способни срещу Лайпциг. Мачът е у дома, за нас е задължителен за победа. Искаме да покажем на терена на какво сме способни. Ние също имаме крила и невероятно силни централни играчи. Ако успеем да намерим правилния баланс, това може да бъде много добър мач за нас”, започна Компани.
“Трябва да сме подготвени за всичко. Не можеш да спечелиш всеки мач за купата с 4:0 или 5:0. Винаги се случва нещо. Трудно е да се прецени. Днес Купата изглежда като най-важното нещо, в четвъртък се връщаме в Бундеслигата, а в даден момент отново ще дойде и Шампионската лига. Моята роля не е да създавам йерархия на състезанията. Искаме да покажем какво е Байерн (Мюнхен). В момента сме там, където искаме да бъдем”, продължи той.
“Мануел Нойер ще започне на вратата. Планът, който имаме за Йонас Урбиг е нещо, което сме дискутирали, той ще получи минути в бъдеще. Формата на Луис Диас? През декември той получи почивка, което беше важно за него в този момент. Но след това през януари отново имахме седем мача за 20 дни. Той има невероятна енергия; Лучо е машина. Понякога има моменти, в които е трудно, но той показва същата енергия и на тренировките в понеделник. Това ни помогна много през този сезон. Тези момчета са играли много минути”, допълни специалистът.
На пресконференцията бе и спортният директор на Байерн Макс Еберл, който бе питан за новия договор на Хари Кейн и за летния трансферен прозорец: „Казах, че говорим, но преговорите все още не са започнали. Поддържаме тесни контакти с Хари и ще последват по-нататъшни стъпки.
Миналото лято се говореше много, но ние приключихме планирането на състава си след Световното клубно първенство. Тогава Кингсли Коман отново ни потърси с молба за трансфер, която разрешихме с привличането на Николас Джаксън. Пазарът се промени малко. Искаме първо да финализираме „вътрешните трансфери“ [удължаване на договори], за да знаем какви са следващите стъпки. Щом направим това, можем да продължим с плановете си. Знаем точно какво искаме да направим. Например, когато удължаването на договора с Упа бе финализирано, знаехме, че сме добре подготвени в защитата за следващия сезон и че вероятно няма да се наложи да привличаме нов играч за тази позиция. Така че ще имаме повече възможности за други позиции”.
Снимки: Imago