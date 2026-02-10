Компани: Познаваме се добре с РБ Лайпциг, Луис Диас е машина

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния 1/4-финален мач за Купата на Германия срещу РБ Лайпциг на “Алианц Арена”.

Треньорът на Хофенхайм похвали спортсменството на Компани

“Кой ще отпадне от състава? Защо да назовавам играч сега? За мен е положително, че всички са в добра форма. Надявам се ситуацията да остане същата до края на сезона. Ако всичко върви добре на тренировката днес, утре отново ще имаме пълен състав. Решението ще бъде взето тази вечер, но както казах, това е положително, защото означава, че всички са на разположение.

Kompany on tomorrow's game: "Both teams know each other very well. They have the wingers and the attacking trio that scores a lot of goals and has a lot of creativity. They are a strong attacking team. We have always shown what we can do against Leipzig. The game is at home, it's… pic.twitter.com/KBIajFz7Et — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 10, 2026

И двата отбора се познават много добре. Те имат крила и атакуващо трио, което бележи много голове и е много креативно. Те са силен атакуващ отбор. Винаги сме показвали на какво сме способни срещу Лайпциг. Мачът е у дома, за нас е задължителен за победа. Искаме да покажем на терена на какво сме способни. Ние също имаме крила и невероятно силни централни играчи. Ако успеем да намерим правилния баланс, това може да бъде много добър мач за нас”, започна Компани.

Kompany on Luis Díaz's form: "He got a break in December, which was important for him at that moment. But then we had seven games in 20 days again in January. He has tremendous energy; Lucho is a machine. Sometimes there are moments when it's difficult, but he shows exactly the… pic.twitter.com/sEoTVCDUAw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 10, 2026

“Трябва да сме подготвени за всичко. Не можеш да спечелиш всеки мач за купата с 4:0 или 5:0. Винаги се случва нещо. Трудно е да се прецени. Днес Купата изглежда като най-важното нещо, в четвъртък се връщаме в Бундеслигата, а в даден момент отново ще дойде и Шампионската лига. Моята роля не е да създавам йерархия на състезанията. Искаме да покажем какво е Байерн (Мюнхен). В момента сме там, където искаме да бъдем”, продължи той.

Kompany on the importance of going through in the Pokal tomorrow: "We have to be prepared for everything. You don't win every cup game 4-0 or 5-0. Something always happens. It's difficult to assess. Today, the Pokal feels like the most important thing, on Thursday it's back to… pic.twitter.com/hvG8T0nUK6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 10, 2026

“Мануел Нойер ще започне на вратата. Планът, който имаме за Йонас Урбиг е нещо, което сме дискутирали, той ще получи минути в бъдеще. Формата на Луис Диас? През декември той получи почивка, което беше важно за него в този момент. Но след това през януари отново имахме седем мача за 20 дни. Той има невероятна енергия; Лучо е машина. Понякога има моменти, в които е трудно, но той показва същата енергия и на тренировките в понеделник. Това ни помогна много през този сезон. Тези момчета са играли много минути”, допълни специалистът.

На пресконференцията бе и спортният директор на Байерн Макс Еберл, който бе питан за новия договор на Хари Кейн и за летния трансферен прозорец: „Казах, че говорим, но преговорите все още не са започнали. Поддържаме тесни контакти с Хари и ще последват по-нататъшни стъпки.

Eberl on contract negotiations with Harry Kane: "I said we were in talks, but the negotiations have not started yet. We are in close contact with Harry, and further steps will follow." pic.twitter.com/TDpwQ5yDzK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 10, 2026

Миналото лято се говореше много, но ние приключихме планирането на състава си след Световното клубно първенство. Тогава Кингсли Коман отново ни потърси с молба за трансфер, която разрешихме с привличането на Николас Джаксън. Пазарът се промени малко. Искаме първо да финализираме „вътрешните трансфери“ [удължаване на договори], за да знаем какви са следващите стъпки. Щом направим това, можем да продължим с плановете си. Знаем точно какво искаме да направим. Например, когато удължаването на договора с Упа бе финализирано, знаехме, че сме добре подготвени в защитата за следващия сезон и че вероятно няма да се наложи да привличаме нов играч за тази позиция. Така че ще имаме повече възможности за други позиции”.

Следвай ни:

Снимки: Imago