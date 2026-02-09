Транспортната стачка в Мюнхен няма да попречи на провеждането на мача Байерн - РБ Лайпциг

Четвъртфиналният мач от турнира за Купата на Германия между Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг ще се проведе по програма в сряда, въпреки че за този ден е предвидена транспортна стачка в Мюнхен.

От Байерн заявиха, че двубоят може да се проведе благодарение на "съвместните усилия на всички участващи страни, по-специално на транспортната компания от Мюнхен MVG и полицията". От баварския клуб обявиха, че ще има ексклузивна услуга за метро до и от стадиона със 75 000 места, както и автобусна връзка.

"Ще има ограничения за пристигане и заминаване, въпреки всички положени усилия. Байерн призовава всички фенове да си определят допълнително време, както и да пътуват заедно, ако е възможно, когато използват автомобили за придвижване към стадиона", се казва в съобщението на 20-кратния носител на Купата на Германия.

В сряда ще се проведе транспортна стачка в Мюнхен и в други области на страната.