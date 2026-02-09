Популярни
Треньорът на Хофенхайм похвали спортсменството на Компани

  • 9 фев 2026 | 17:42
  • 303
  • 0

Наставникът на Хофенхайм Кристиан Илцер похвали спортсменството на своя колега начело на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани по време на вчерашния мач между двата тима, завършил с убедителното 5:1 за германския шампион.

Байерн се върна ударно към победите след магично представяне на Луис Диас
Байерн се върна ударно към победите след магично представяне на Луис Диас

Става въпрос за ситуация при резултат 3:1 в полза на домакините, когато играчите и треньорите на тяхната скамейка се зарадвали бурно след първото попадение на Луис Диас в двубоя. Това накарало Илцер да направи забележка на Компани, че в неговия лагер се държали неуважително. Вместо да влезе в спор с колегата си, белгиецът отишъл при него, извинил му се и приятелски го обгърнал с ръка. След това той направил знак към своята скамейка това да не се повтаря.

Компани: Моят приоритет е да чувстваме, че сме способни да вкараме във всеки един момент
Компани: Моят приоритет е да чувстваме, че сме способни да вкараме във всеки един момент

“Той просто е невероятно добър наставник, особено предвид начина, по който се държи с колегите си треньори. В предишните два мача Венсан имаше резултати, които не бяха перфектни. В такива ситуации ти показваш емоция, което важеше и за двама ни. Все пак мачовете се водят от емоции. Фактът, че той дойде при мен и го обсъдихме, показва неговия страхотен характер. Той е общителен човек и ето защо е толкова успешен. Желая му всичко най-добро”, заяви Илцер след двубоя.

Австрийският специалист обаче изрази негодувание от първата дузпа на баварците в срещата, с която те откриха резултата. Съдията Тобиас Щилер не само, че посочи бялата точка за фал на Кевин Акпогума срещу Диас, но и показа директен червен картон на защитника. “Очевидно грешно решение. Няма смисъл да го обсъждаме, всички го видяха. Нямаше абсолютно никакво нарушение. 75 хиляди на стадиона очакваха да се получи топ мач. Малко съжалявам за тях, че това се превърна в двубой с човек по-малко на терена”, добави той.

Снимки: Gettyimages

