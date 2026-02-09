Треньорът на Хофенхайм похвали спортсменството на Компани

Наставникът на Хофенхайм Кристиан Илцер похвали спортсменството на своя колега начело на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани по време на вчерашния мач между двата тима, завършил с убедителното 5:1 за германския шампион.

Байерн се върна ударно към победите след магично представяне на Луис Диас

Става въпрос за ситуация при резултат 3:1 в полза на домакините, когато играчите и треньорите на тяхната скамейка се зарадвали бурно след първото попадение на Луис Диас в двубоя. Това накарало Илцер да направи забележка на Компани, че в неговия лагер се държали неуважително. Вместо да влезе в спор с колегата си, белгиецът отишъл при него, извинил му се и приятелски го обгърнал с ръка. След това той направил знак към своята скамейка това да не се повтаря.

Компани: Моят приоритет е да чувстваме, че сме способни да вкараме във всеки един момент

“Той просто е невероятно добър наставник, особено предвид начина, по който се държи с колегите си треньори. В предишните два мача Венсан имаше резултати, които не бяха перфектни. В такива ситуации ти показваш емоция, което важеше и за двама ни. Все пак мачовете се водят от емоции. Фактът, че той дойде при мен и го обсъдихме, показва неговия страхотен характер. Той е общителен човек и ето защо е толкова успешен. Желая му всичко най-добро”, заяви Илцер след двубоя.

After Luis Díaz's goal to make it 3-1 just before half time yesterday, Hoffenheim coach Christian Ilzer was angry with Bayern's bench and told Vincent Kompany he considered that the celebrations of some of the Bayern substitutes and staff members were disrespectful.



Kompany… pic.twitter.com/ewpSK9GgEf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 9, 2026

Австрийският специалист обаче изрази негодувание от първата дузпа на баварците в срещата, с която те откриха резултата. Съдията Тобиас Щилер не само, че посочи бялата точка за фал на Кевин Акпогума срещу Диас, но и показа директен червен картон на защитника. “Очевидно грешно решение. Няма смисъл да го обсъждаме, всички го видяха. Нямаше абсолютно никакво нарушение. 75 хиляди на стадиона очакваха да се получи топ мач. Малко съжалявам за тях, че това се превърна в двубой с човек по-малко на терена”, добави той.

Hoffenheim coach Christian Ilzer on the first penalty awarded to Bayern: "A clear wrong decision. There's no need to discuss it, everyone saw it. There was absolutely no foul. 75,000 people in the stadium were looking forward to a top match here. I feel a bit sorry for them that… pic.twitter.com/se0U0MMpHd — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 8, 2026

Снимки: Gettyimages