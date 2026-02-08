Популярни
  3. Байерн 0:0 Хофенхайм, дузпа за баварците и червен картон за гостите

Байерн 0:0 Хофенхайм, дузпа за баварците и червен картон за гостите

  • 8 фев 2026 | 18:31
  • 1164
  • 2
Байерн 0:0 Хофенхайм, дузпа за баварците и червен картон за гостите

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 с Хофенхайм в мач от 21-вия кръг на Бундеслигата. Баварците съвсем до скоро бяха имаха огромна преднина в класирането, но след два поредни мача без успех позволиха на преследвача Борусия (Дортмунд) да се доближи на само три точки. Сега победата изглежда без алтернатива за тима на Венсан Компани. Самият Хофенхайм пък прави най-добрата кампания в историята си дотук и се намира на трета позиция, като е във впечатляваща серия от пет поредни победи.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн има категорично предимство с четири победи срещу само една за Хофенхайм. В последната им среща баварците победиха с 4:1 като гости в мач от Бундеслигата, като са в серия от три поредни убедителни победи над този съперник и във всяка една от тях са вкарвали поне 4 гола.

Наставникът на Байерн Венсан Компани за пръв път от много време няма никакви проблеми и ще може да използва всичките си футболисти. Белгиецът прави само две промени в сравнение с равенството 2:2 с Хамбургер миналия уикенд. Луис Диас се завръща сред титулярите и заменя Ленарт Карл, като заедно с Майкъл Олисе и подписалият нов договор през седмицата Серж Гнабри ще действат зад Хари Кейн. В защита пък се завръща Йонатан Та на мястото на Ким Мин-Жае. Двойката в средата на терена отново е Йошуа Кимих, който е рожденик днес, както и Александър Павлович.

Наставникът на Хофенхайм Кристиан Илцер има доста повече проблеми, като няма да може да използва контузения Адам Хложек, Коки Мачида, Тим Лемперле и наказания Вутер Бюргер. Атаката на тима от Зинсхайм ще водят Фисник Аслани и Базумана Туре. Титуляр е и легендата на отбора Андрей Крамарич, който ще действа по дясното крило.

Мачът логично започна с натиск на Байерн.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

