Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Един от кандидатите за нов президент на Барселона вече убеждава своя звезден фаворит за заместник на Левандовски

Един от кандидатите за нов президент на Барселона вече убеждава своя звезден фаворит за заместник на Левандовски

  • 9 фев 2026 | 12:12
  • 2508
  • 0

Надпреварата за президентския пост в Барселона тепърва ще навлиза в най-интересната си част, но подготовката зад кулисите тече с пълна сила, съобщава вестник “Марка”. Вече е официално, че изборите ще се проведат на 15 март, а противниците на Жоан Лапорта започват да оформят своите платформи. Един от тях, без да бъде упоменат конкретно, се е свързал с нападателя на Атлетико Мадрид - Хулиан Алварес, за да го убеди да премина на “Камп Ноу”.

Лапорта за същността на проекта на Барса, трансферният прозорец и "модела, който може да работи"
Лапорта за същността на проекта на Барса, трансферният прозорец и "модела, който може да работи"

Кандидат-президентът е пожелал именно аржентинската звезда на мадридчани да бъде част от платформата му и да бъде представен като следващото звездно попълнение за атаката на тима, ако бъде избран за нов шеф на каталунците. Смята се, че именно върха на атаката ще бъде абсолютен приоритет за Барса през следващото лято, тъй като се очаква Роберт Левандовски да напусне. Договорът на поляка изтича и едва ли ще бъде подновен. Именно поради тази причина Алварес е един от фаворитите за негов заместник.

Лапорта бърза да бъде преизбран в Барселона - насрочи вота в първия възможен ден
Лапорта бърза да бъде преизбран в Барселона - насрочи вота в първия възможен ден

Аржентинецът бе привлечен при мадридчани срещу 75 милиона евро през миналото лято, но през тази година нивото на представянето му поспадна. Въпреки това той има 11 гола и 5 асистенции в 32 мача през този сезон и от “Рияд Еър Метрополитано” едва ли лесно ще се съгласят да се разделят с играча. Все още не е ясно и каква сума ще е възможно да бъде отделена за нов атакуващ футболист с оглед на финансовите проблеми на “Камп Ноу” последните години. Въпреки това се очаква част от кандидатите да дадат впечатляващи обещания в опит да впечатлят “сосиос”, които имат право на глас и в опит да се противопоставят на Жоан Лапорта, който изглежда като абсолютен фаворит в момента.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

  • 9 фев 2026 | 10:22
  • 6911
  • 5
В Барселона отказали 30 милиона за Бернал

В Барселона отказали 30 милиона за Бернал

  • 9 фев 2026 | 10:07
  • 2496
  • 0
Рууни: Тотнъм е в битката за оцеляване, Томас Франк изглежда остарял с 10 години

Рууни: Тотнъм е в битката за оцеляване, Томас Франк изглежда остарял с 10 години

  • 9 фев 2026 | 09:48
  • 3323
  • 2
Манчестър Юнайтед ще влезе в битка с Арсенал и Ювентус за Тонали

Манчестър Юнайтед ще влезе в битка с Арсенал и Ювентус за Тонали

  • 9 фев 2026 | 09:31
  • 5401
  • 2
Спалети: Продължаваме напред, чувствайки се спокойни

Спалети: Продължаваме напред, чувствайки се спокойни

  • 9 фев 2026 | 07:36
  • 1505
  • 0
Бернардо Силва: Ще се борим до самия край

Бернардо Силва: Ще се борим до самия край

  • 9 фев 2026 | 06:33
  • 2314
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 33215
  • 49
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 30806
  • 49
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 9962
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 4347
  • 21
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 9952
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 13682
  • 11