Един от кандидатите за нов президент на Барселона вече убеждава своя звезден фаворит за заместник на Левандовски

Надпреварата за президентския пост в Барселона тепърва ще навлиза в най-интересната си част, но подготовката зад кулисите тече с пълна сила, съобщава вестник “Марка”. Вече е официално, че изборите ще се проведат на 15 март, а противниците на Жоан Лапорта започват да оформят своите платформи. Един от тях, без да бъде упоменат конкретно, се е свързал с нападателя на Атлетико Мадрид - Хулиан Алварес, за да го убеди да премина на “Камп Ноу”.

Кандидат-президентът е пожелал именно аржентинската звезда на мадридчани да бъде част от платформата му и да бъде представен като следващото звездно попълнение за атаката на тима, ако бъде избран за нов шеф на каталунците. Смята се, че именно върха на атаката ще бъде абсолютен приоритет за Барса през следващото лято, тъй като се очаква Роберт Левандовски да напусне. Договорът на поляка изтича и едва ли ще бъде подновен. Именно поради тази причина Алварес е един от фаворитите за негов заместник.

Аржентинецът бе привлечен при мадридчани срещу 75 милиона евро през миналото лято, но през тази година нивото на представянето му поспадна. Въпреки това той има 11 гола и 5 асистенции в 32 мача през този сезон и от “Рияд Еър Метрополитано” едва ли лесно ще се съгласят да се разделят с играча. Все още не е ясно и каква сума ще е възможно да бъде отделена за нов атакуващ футболист с оглед на финансовите проблеми на “Камп Ноу” последните години. Въпреки това се очаква част от кандидатите да дадат впечатляващи обещания в опит да впечатлят “сосиос”, които имат право на глас и в опит да се противопоставят на Жоан Лапорта, който изглежда като абсолютен фаворит в момента.

