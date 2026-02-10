Изписаха Луческу от болницата

Популярни
  • 10 фев 2026 | 05:39
Селекционерът на националния отбор на Румъния Мирча Луческу вече е изписан от болницата. В неделя 80-годишният специалист е преминал продължителни медицински изследвания. Въз основа на резултатите лекарите са дали разрешение за неговото изписване, тъй като всички анализи са показали отлични стойности.

Очаква се Луческу да се завърне към работа в най-скоро време и да продължи подготовката на националния отбор за баража за класиране на Световното първенство срещу Турция, който е насрочен за 26 март.

В края на януари 80-годишният Луческу беше приет по спешност в болница в Румъния поради влошено здравословно състояние и сърдечни проблеми.

Снимки: Imago

