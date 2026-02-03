Легендата Мирча Луческу е приет по спешност в болница, може да не води Румъния в баража с Турция

Легендата на румънския футбол и селекционер на северните ни съседи Мирча Луческу има сериозни здравословни проблеми и е приет по спешност в болница, съобщава gsp.ro.

80-годишният специалист е бил хоспитализиран в Университетската болница в Букурещ в началото на тази седмица, като лекарите го наблюдават денонощно. Румънската футболна федерация (FRF) може да обмисли търсенето на заместник за баража през март.

Mircea Lucescu a fost din nou internat de urgență

Мирча Луческу преминава през критични моменти. Той бе изписан миналата седмица, след като имаше проблеми заради усложнена настинка, а сега опитният селекционер отново е в болница, но проблемите са много по-сериозни, отколкото изглеждаха първоначално, и не става въпрос само за обикновена настинка.

Медицински източници потвърдиха във вторник сутринта за GSP.ro: „Ситуацията на Мирча Луческу е сериозна, той е под постоянно наблюдение“.

Mircea Lucescu a fost din nou internat de urgență. Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României



— Libertatea (@libertatea) February 2, 2026

Той е в самостоятелна стая в Университетската болница, стабилен, постоянно свързан с лаптоп и таблет, за да следи мачовете на играчите, които е набелязал за баража през март. Лекарите обаче са скептични, че той ще бъде в пълна форма след по-малко от два месеца, за да може да води националния отбор от скамейката в Истанбул.

Според информация на gsp.ro, Мирча Луческу е искал да замине за Белгия миналата седмица за обстоен преглед, след всички проблеми от последния период, но тъй като здравословното му състояние се е влошило, този вариант е отпаднал и той е решил да не пътува в чужбина.

В понеделник той отново е приет по спешност в Университетската болница в Букурещ, в отделението по кардиология. Това е третото му постъпване в болница през последния месец. В момента е под внимателното наблюдение на един от най-добрите кардиолози в Румъния, доктор Кристиан Удрою.

В контекста на сериозното здравословно състояние на Мирча Луческу, официалните лица от Румънската футболна федерация неизбежно вече обмислят вариант за заместник, 7 седмици преди важния бараж с Турция на 26 март в Истанбул, в случай че Луческу не може да бъде на скамейката.

Селекционерът ще бъде подложен на повторна оценка в началото на седмицата и предстои да видим какви ще бъдат новините от лекарите, които засега са скептични относно възможността той да се възстанови до мача с Турция.