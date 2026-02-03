Легендата Мирча Луческу е приет по спешност в болница, може да не води Румъния в баража с Турция

Легендата на румънския футбол и селекционер на северните ни съседи Мирча Луческу има сериозни здравословни проблеми и е приет по спешност в болница, съобщава gsp.ro.
80-годишният специалист е бил хоспитализиран в Университетската болница в Букурещ в началото на тази седмица, като лекарите го наблюдават денонощно. Румънската футболна федерация (FRF) може да обмисли търсенето на заместник за баража през март.
Мирча Луческу преминава през критични моменти. Той бе изписан миналата седмица, след като имаше проблеми заради усложнена настинка, а сега опитният селекционер отново е в болница, но проблемите са много по-сериозни, отколкото изглеждаха първоначално, и не става въпрос само за обикновена настинка.
Медицински източници потвърдиха във вторник сутринта за GSP.ro: „Ситуацията на Мирча Луческу е сериозна, той е под постоянно наблюдение“.
Той е в самостоятелна стая в Университетската болница, стабилен, постоянно свързан с лаптоп и таблет, за да следи мачовете на играчите, които е набелязал за баража през март. Лекарите обаче са скептични, че той ще бъде в пълна форма след по-малко от два месеца, за да може да води националния отбор от скамейката в Истанбул.
Според информация на gsp.ro, Мирча Луческу е искал да замине за Белгия миналата седмица за обстоен преглед, след всички проблеми от последния период, но тъй като здравословното му състояние се е влошило, този вариант е отпаднал и той е решил да не пътува в чужбина.
В понеделник той отново е приет по спешност в Университетската болница в Букурещ, в отделението по кардиология. Това е третото му постъпване в болница през последния месец. В момента е под внимателното наблюдение на един от най-добрите кардиолози в Румъния, доктор Кристиан Удрою.
В контекста на сериозното здравословно състояние на Мирча Луческу, официалните лица от Румънската футболна федерация неизбежно вече обмислят вариант за заместник, 7 седмици преди важния бараж с Турция на 26 март в Истанбул, в случай че Луческу не може да бъде на скамейката.
Селекционерът ще бъде подложен на повторна оценка в началото на седмицата и предстои да видим какви ще бъдат новините от лекарите, които засега са скептични относно възможността той да се възстанови до мача с Турция.