  1. Sportal.bg
  2. Румъния
  Първата реакция на Мирча Луческу след жребия за баража Турция – Румъния

  • 20 ное 2025 | 16:35
  • 148
  • 0

В четвъртък следобед Румъния научи своя съперник в полуфиналния бараж за Световното първенство през 2026 г. Жребият отреди „трикольорите“ първо да се изправят срещу Турция в битката за място на финалния турнир. Веднага след тегленето селекционерът Мирча Луческу (80 г.) даде кратък коментар. Полуфиналният плейоф ще се проведе в един мач на 26 март 2026 г., а решителната среща за класиране на Мондиала в Северна Америка ще бъде на 31 март 2026 г. Присъстващият в Цюрих Мирча Луческу не показа разочарование от факта, че Турция е съперник в баража – отбор, който той водеше в периода 2017-2019 г.

Той е наясно какво трябва да се промени през следващите 4 месеца и отказа да обсъжда евентуален финал срещу победителя от двойката Словакия – Косово.

„Нормален жребий, всички отбори са на едно ниво, не можеше да се избере лесен съперник за този бараж. Смятам, че всички отбори имат шансове. Не мога да кажа, че ги познавам много добре, но гледах последното им представяне срещу Испания и видях шестима играчи, които дебютираха при мен в националния отбор на Турция. Това са футболисти, които познавам отлично отпреди 4-5 години, когато бяха много млади. Сега имат много повече опит. Намират се в много добър момент. Ние, през тези четири месеца, трябва да вдигнем нивото си чрез постоянното участие на играчите в клубните отбори, чрез участие мач след мач, за да останем в добра форма за баража. Не можем да говорим за шансове, мачът се играе на терена и всичко може да се случи. Футболът е непредсказуем. Няма да е лесно, атмосферата ще бъде нажежена и трябва да се подготвим от всяка гледна точка. Имаме опита от мача с Босна в Зеница, знаем каква ще бъде атмосферата, само гостоприемството ще е различно. „Не става въпрос за лош късмет, гледаме мач за мач и ще видим. Финалът не ни интересува, засега играем с Турция“, заяви Мирча Луческу.

Снимки: Gettyimages

  • 20 ное 2025 | 15:13
  • 291
  • 0
  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 20382
  • 20
  • 20 ное 2025 | 14:35
  • 727
  • 1
  • 20 ное 2025 | 14:02
  • 806
  • 0
  • 20 ное 2025 | 13:49
  • 1555
  • 2
  • 20 ное 2025 | 13:38
  • 900
  • 0
