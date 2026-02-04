Популярни
В Румъния не губят време: вече имат фаворит за заместник на Луческу

  • 4 фев 2026 | 12:52
  • 661
  • 0
В Румъния не губят време: вече имат фаворит за заместник на Луческу

От Румънската футболна федерация вече активно преговарят с легендата Георге Хаджи, който за застане начело на тима, съобщава gsp.ro. Настоящият селекционер Мирча Луческу бе приет в болница в началото на седмицата и остава под наблюдение след силно влошаване на здравето му. Това е породило все по-силни съмнения относно възможността му да бъде начело на тима за предстоящите плейофи за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през март са поставени под много сериозна въпросителна. Дори и да се възстанови напълно, от федерацията имат въпросителни относно това дали Луческу ще има нужните енергия и яснота на преценката след подобни проблеми, за да носи толкова голяма отговорност.

Легендата Мирча Луческу е приет по спешност в болница, може да не води Румъния в баража с Турция
Легендата Мирча Луческу е приет по спешност в болница, може да не води Румъния в баража с Турция

Именно поради тази причина от местната федерация вече разглеждат различни варианти, но приоритетно желаят именно Хаджи да бъде готов да седне на пейката на северните ни съседи за първия двубой с турците на 26 март. Засега двете страни не са си стиснали ръцете, но самият Хаджи е изразил принципна готовност да поеме този ангажимент. От Федерацията дори са предложили дългосрочен проект на Хаджи, който да се простира отвъд плейофите за Мондиал 2026 през март, независимо от резултатите в него.

Снимки: Gettyimages

