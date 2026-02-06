Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

Ръководството на саудитската Про лига отправи предупреждение към Кристиано Роналдо, че „нито един индивид, колкото и значим да е той, не определя решения извън собствения си клуб“. Това се случва на фона на съмненията около бъдещето на португалеца в Ал-Насър.

41-годишният нападател не попадна в групата на Ал-Насър за мача от местния шампионат срещу Ал-Рияд в понеделник. Португалското издание “А Бола” съобщи, че Роналдо е отказал да играе, тъй като е бил все по-недоволен от начина, по който клубът се управлява от Публичния инвестиционен фонд (PIF) на Саудитска Арабия.

Според информация на “Би Би Си Спорт” основната причина за разочарованието на Роналдо в Ал-Насър е трансферът на бившия му съотборник от Реал Мадрид Карим Бензема от Ал-Итихад в лидера в класирането Ал-Хилал по-рано тази седмица.

Френският нападател, който е на 38 години, даже отбеляза хеттрик при дебюта си за Ал-Хилал при разгромната победа с 6:0 над Ал-Охдуд в четвъртък.

Както Ал-Насър, така и Ал-Хилал – най-успешният клуб в страната с 19 титли – са сред отборите, контролирани от PIF, който притежава и Нюкасъл.

В сряда Роналдо публикува своя снимка от тренировка, но официални лица от Про лигата не са сигурни дали той ще играе срещу Ал-Итихад днес (19:30 ч.).

Какво се случва с Роналдо в Саудитска Арабия?

В изявление, изпратено до “Би Би Си Спорт”, говорител на саудитската Про лига заяви: „Саудитската Про лига е структурирана около един прост принцип: всеки клуб работи независимо при едни и същи правила.“

„Клубовете имат свои собствени бордове, свои собствени ръководители и свое собствено футболно ръководство. Решенията за привличане на играчи, разходи и стратегия се вземат от тези клубове в рамките на финансова рамка, предназначена да гарантира устойчивост и конкурентен баланс. Тази рамка се прилага еднакво за цялата лига.“

„Кристиано е напълно ангажиран с Ал-Насър от пристигането си и изигра важна роля за растежа и амбициите на клуба“, добави говорителят. „Като всеки елитен състезател, той иска да печели.“

„Но нито един индивид, колкото и значим да е той, не определя решения извън собствения си клуб. Скорошната трансферна активност ясно демонстрира тази независимост. Един клуб се подсили по определен начин. Друг избра различен подход. Това бяха клубни решения, взети в рамките на одобрени финансови параметри.“

Роналдо се присъедини към Ал-Насър през 2022 г., след като напусна Манчестър Юнайтед в средата на сезона, превръщайки се в най-добре платения футболист в историята с годишна заплата от около 204 милиона евро. С тима обаче той е спечелил единствено турнира за Арабската шампионска купа.

Петкратният носител на “Златната топка“ подписа нов двугодишен договор до юни 2025 г. Преди да се съгласи на новото споразумение обаче, имаше спекулации, че може да напусне Ал-Насър, като се обсъждаше дори преминаване под наем в съперника Ал-Хилал.

През януарския трансферен прозорец Ал-Насър привлече единствено иракския полузащитник на националния отбор до 23 години Хайдер Абдулкарим.

Говорителят на Про лигата завърши: „Конкурентоспособността на лигата говори сама за себе си. Само няколко точки разделят първите четири отбора, така че битката за титлата е напълно жива. Този баланс отразява система, която работи по предназначение. Фокусът остава върху футбола – на терена, където му е мястото – и върху поддържането на надеждно и конкурентно състезание за играчи и фенове.“