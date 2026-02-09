В Барселона отказали 30 милиона за Бернал

Марк Бернал се оказа играчът на Барселона, към когото е имало най-голям интерес по време на току-що приключилия зимен трансферен прозорец. Жирона преговаряше за привличането под наем на 18-годишния халф, но в последния момент от "Камп Ноу" решиха, че талантът, на когото разчитат много в бъдеще, може да бъде полезен още през настоящия сезон. Той го показа доста скоро, като при победата над Майорка в събота отбеляза и дебютния си гол за първия отбор.

Според "Спорт" Галатасарай е отправил още по-сериозна оферта за Бернал. Тя е била на стойност 30 милиона евро и тройно увеличение на заплатата на самия футболист, който в момента е сред най-ниско платените играчи на Барселона. От "Камп Ноу" обаче веднага са отклонили интереса, като са заявили ясно, че Бернал няма да бъде пуснат при никакви обстоятелства.

Бернал изненадващо започна като титуляр предходния сезон (2024/25), но получи контузия на стадион “Вайекас“ на 27 август 2024 г. и отсъства от терените в продължение на една година. Той се завърна в игра през септември миналата година, а малко след това подписа и нов договор с клуба.