Защо в Ред Бул промениха позицията си за мотора на Мерцедес?

Първият сблъсък между Ред Бул и Мерцедес стана факт още преди началото на новия сезон във Формула 1 и е свързан с противоречивото решение, свързано с промяната на компресията в цилиндрите от 16:1 на 18:1 при по-висока температура в сравнение с тази, при която се мери компресията.

Вече се появи информация, че другите производители на задвижващи системи Ферари, Хонда и Ауди лобират усилено пред ФИА, за да се променят условията, при които се мери компресията. Първоначално от Ред Бул бяха обявили неутралитет по темата, тъй като имаше съмнения, че Ред Бул Пауъртрейнс използват същия трик, но миналата седмица стана ясно, че от Милтън Кийнс подкрепят другите производители и Мерцедес остава в малцинство.

Според Motorsport Италия, в Ред Бул не са имали намерение да оспорват решението на Мерцедес, като това е било решаващо. За да се разглежда този проблем обаче, ФИА има нужда от гласовете не четири от петте производители на задвижващи системи. И досега сметката на Мерцедес излизаше, но със смяната на позицията на Ред Бул, още тази седмица в Бахрейн ще има обсъждане на темата.

Според източници в Милтън Кийнс, промяната в позицията на Ред Бул е настъпила, след като от тима са видели представянето на Мерцедес в Барселона. Прави се уточнението, че в Ред Бул Пауъртрейнс са знаели предварително за това решение, но явно са подценили ефекта му.

Представянето на задвижващата система на Мерцедес ще оказа впечатляващо, като различни анализатори отбелязват, че “максималното представяне е било концентрирано в къси серии от по няколко обиколки” - така тимът може да събира нужната му информация, а съперниците му не могат да реагират навреме, за да анализират това представяне.

Затова и в Ред Бул вече са на мнение, че ако Мерцедес има толкова голямо предимство още в началото на сезона, то другите участници не трябва да позволят на бившите шампиони да се откъснат далеч напред.

Снимки: Gettyimages