Джон Дюран сменя Турция с Русия

  • 5 фев 2026 | 12:52
  • 226
  • 0
Джон Дюран сменя Турция с Русия

Джон Дюран лети към Санкт Петербург, за да подпише своя договор с местния Зенит, информира журналистът Санти Ауна. Колумбиецът е прекратил своя наем във Фенербахче и сега ще доиграе сезона в Русия, където отново ще бъде преотстъпен. За турския гранд той изигра 21 мача във всички турнири, като отбеляза едва пет гола.

През януари 2025 година Ал-Насър плати на Астън Вила впечатляващите 70 милиона евро за нападателя. Той имаше добра статистика в Саудитска Арабия, след като отбеляза 12 гола в 18 мача.

Въпреки че е само на 22 години, Дюран вече игра в доста различни части от света - Колумбия, САЩ, Англия, Саудитска Арабия, а сега и Русия. Той има и 17 мач за националния отбор на страната си.

Снимки: Imago

