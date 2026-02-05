Джон Дюран сменя Турция с Русия

Джон Дюран лети към Санкт Петербург, за да подпише своя договор с местния Зенит, информира журналистът Санти Ауна. Колумбиецът е прекратил своя наем във Фенербахче и сега ще доиграе сезона в Русия, където отново ще бъде преотстъпен. За турския гранд той изигра 21 мача във всички турнири, като отбеляза едва пет гола.
През януари 2025 година Ал-Насър плати на Астън Вила впечатляващите 70 милиона евро за нападателя. Той имаше добра статистика в Саудитска Арабия, след като отбеляза 12 гола в 18 мача.
Въпреки че е само на 22 години, Дюран вече игра в доста различни части от света - Колумбия, САЩ, Англия, Саудитска Арабия, а сега и Русия. Той има и 17 мач за националния отбор на страната си.
Снимки: Imago