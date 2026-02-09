Бернардо Силва: Ще се борим до самия край

Бернардо Силва говори след победата с 2:1 на неговия Манчестър Сити срещу тима на Ливърпул в голямото дерби на 25-ия кръг от английския Премиър лийг. Благодарние на успеха “гражданите” запазиха дистанцията от три точки спрямо лидера Арсенал и все още поддържат напрежението в битката за титлата.

“Разбира се, този стадион е най-трудният за мен в цялата Висша лига. Равенството тук обикновено е добър резултат за повечето отбори, но ние искахме да отбележим победния гол. Когато вкарах, бях щастлив, но знаех, че трябва да се постарая повече. И Холанд го направи.

Мисля, че целият отбор знаеше, че ако загубим този мач, надпреварата за шампионата ще приключи. Чувствахме, че просто трябва да спечелим. Това ни доближава до първото място, има надежда. Ще се борим до самия край, но шест точки са си шест точки, трябва да продължим да работим усилено.

Разбира се, че сме щастливи, но тези точки, които спечелихме, значат също толкова, колкото и тези, които пропуснахме. Не бяхме в най-добрата си форма в началото на годината и това е разочароващо. Можехме да бъдем по-близо до Арсенал. Щастлив съм, защото това е най-предизвикателният стадион в цяла Англия. Много съм щастлив”, каза Силва.