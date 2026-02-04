Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
Аморим прави жест към Манчестър Юнайтед и ще запази мълчание до края на сезона

  • 4 фев 2026 | 15:40
  • 1054
  • 1
Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е взел решение да не обсъжда уволнението си от клуба, твърдят редица медии в Англия и неговата родина. Наставникът не желае да внася допълнително напрежение и да разсейва отбора преди края на сезона в опитите му да постигне единствената останала възможна цел, а именно класиране в зона Шампионска лига и за това ще забави своите медийни изяви. Бившият треньор на Спортинг (Лисабон) бе във видимо добро разположение на духа и посрещна журналистите, които го очакваха пред дома му, с усмивка само няколко часа след освобождаването си от “Олд Трафорд”.

Аморим е бил на крачка от оставка дни преди да бъде уволнен от Ман Юнайтед, което е щяло да спести милиони на клуба

Португалецът бе освободен от “червените дяволи” на пети януари, ден след равенството с Лийдс (1:1), след като влезе в конфликт със спортния директор на клуба Джейсън Уилкокс. Начело на Манчестър Юнайтед като временен мениджър застана Майкъл Карик, който започна блестящо престоя си в клуба, постигайки три последователни победи над лидерите Манчестър Сити и Арсенал, както и над Фулъм.

Снимки: Gettyimages

