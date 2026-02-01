Дежа вю в Манчестър Юнайтед

Завръщането на бивш футболист в Манчестър Юнайтед, за да стабилизира отбора след бурен период под ръководството на португалски треньор – паралелите между временните назначения на Оле Гунар Солскяер през 2018 г. и Майкъл Карик 8 години по-късно са очевидни.

И това може да не е всичко. Солскяер пое поста от Жозе Моуриньо и направи достатъчно, за да получи работата на постоянен договор, докато Карик наследи Рубен Аморим.

След като Карик започна престоя си с впечатляващи победи над Манчестър Сити и Арсенал, сред развълнуваните фенове вече се носят слухове, че Юнайтед може би отново е намерил точния човек за резервната скамейка. В клуба вече има нова йерархия и различни гласове, които взимат ключовите решения, но приликите между Солскяер и Карик трудно могат да бъдат пренебрегнати.

Юнайтед вече веднъж се поддаде на изкушението да повиши временен треньор и ако успехите продължат до края на сезона, това само ще подсили аргументите в полза на Карик да се случи същото отново.

От временен вариант до постоянен избор

Източници, участвали в назначаването на Солскяер през декември 2018 г., разказват пред ESPN, че норвежецът е бил разглеждан като „временен вариант“, когато Моуриньо бе уволнен. Идеята е била просто да се спечели време.

Лоран Блан, който също е имал кратък престой като играч на „Олд Трафорд“, е бил друг кандидат за временно назначение, но вътрешно е имало усещане, че опитът му на големи постове с Франция и Пари Сен Жермен го прави по-скоро дългосрочен избор.

Солскяер е бил смятан за по-безопасна опция. Той е имал работа в Мьолде, към която е можел да се върне през лятото на 2019 г., когато процесът по търсене на нов мениджър е трябвало да приключи. Солскяер – който включва Карик в щаба си – първоначално не е бил сред фаворитите за постоянния пост, но според източници е имал т.нар. „стойност на опцията“ и не е бил напълно изключен.

Карик е в сходна позиция. В момента на назначението му източници от клуба казват пред ESPN, че ще е нужно нещо „изключително“, за да получи постоянния пост. И че фокусът, когато му дойде времето, ще бъде върху външни кандидати.

Основното послание е било, че повторение на ситуацията със Солскяер е „крайно малко вероятно“. Карик, както и Солскяер навремето, оставя вратата открехната, когато е питан за бъдещето си. Той може да аргументира, че трудно може да има нещо по-изключително от победа в манчестърско дерби срещу един от най-великите мениджъри в историята – Пеп Гуардиола – и нанасяне на първа домакинска загуба за сезона на лидера във Висшата лига.

Връщане към основите

Солскяер спечели първите си 8 мача начело на отбора, като Юнайтед отбеляза 22 гола. Според източници не само резултатите са впечатлили ръководството, но и начинът, по който са постигнати.

Прагматичният стил на Моуриньо е изчезнал, а на негово място е дошъл „офанзивен блясък, поемане на рискове и директни подавания напред“, както го описва един от източниците. Карик също показва повече смелост от Аморим в първите си мачове – особено на „Емиратс“, когато направи офанзивни смени във второто полувреме с решаващ резултат.

По времето на Солскяер е имало усещане, че той възстановява нещо изгубено при Моуриньо. Източник казва пред ESPN, че норвежецът е имал „ясна представа какво трябва да прави Юнайтед, за да бъде отново Манчестър Юнайтед. Беше като разговор със сър Алекс Фъргюсън“.

Преди уволнението на Моуриньо ръководството е било разтревожено от коментари, които той е направил за част от играчите си по време на лятното турне в Америка – момент, който е бил възприет като началото на края.

Подобно, при Аморим, клубните шефове не са били впечатлени от изказванията му за Бенямин Шешко и Патрик Доргу – че Шешко „се мъчи“, а Доргу бил „притеснен“ всеки път, когато докосне топката.

Прави впечатление, че Карик поддържа по-кратки пресконференции. Той имаше възможност да критикува Диого Далот след слабо индивидуално представяне срещу Сити, но вместо това – за разлика от Аморим – реши да го защити.

Солскяер спечели симпатиите и с начина, по който работеше с медиите, а Карик също казва правилните неща.

Извън терена

Солскяер впечатли не само на терена. Когато Моуриньо прочете информации, че Юнайтед иска да назначи спортен директор, той ядосано се обърна към тогавашния изпълнителен вицепредседател Ед Уудуърд с думите: „Кажи ми, че това не е вярно.“

Отдавна целта на клуба е била да модернизира структурата си, но е имало усещане, че това няма как да стане при Моуриньо. Солскяер, според един източник, е бил по-отворен и се е възприемал като „част от екипа“, а не като диктатор.

С него начело Юнайтед успя да назначи първия си спортен директор и технически директор през март 2021 г. Един от източниците казва, че е било „по-лесно да се върви напред“ без Моуриньо.

Подобни съображения ще има и сега. Аморим в крайна сметка се е разбунтувал срещу клубната структура, а зрелищният му конфликт със спортния директор Джейсън Уилкокс е допринесъл за раздялата.

Вместо да преразглеждат разпределението на властта след уволнението му, от Юнайтед настояват, че следващият постоянен мениджър ще трябва да приеме мястото си в процеса на вземане на решения.

Външни кандидати като Томас Тухел и Роберто Де Дзерби са показвали, че могат да бъдат много взискателни, особено по отношение на селекцията. След начина, по който приключи връзката с Аморим, е разбираемо защо по-умерен и адаптивен характер като Карик би бил привлекателен за Уилкокс и изпълнителния директор Омар Берада.

Историята да се повтори?

В крайна сметка, над всичко стоят резултатите. Солскяер спечели 14 от 19-е си мача като временен треньор и бе назначен за постоянен през март 2019 г.

„Откакто пое отбора като временен мениджър през декември, резултатите, които Оле постигна, говорят сами за себе си“, каза тогава Уудуърд.

Източници казват пред ESPN, че не е имало „определящ момент“, в който ръководството да реши, че Солскяер е точният човек. Помогна и победата с 1:0 като гост на Тотнъм през януари 2019 г., воден от Маурисио Почетино – водещият външен кандидат за поста тогава.

„Говорехме за процес, но се оказа, че не ни е нужен. Той показа правилните неща на и извън терена още от самото начало“, казва един от източниците.

Юнайтед, към момента, все още планира да продължи с търсенето си. Обсъжда се изчакване на треньор, който в момента се подготвя за Световното първенство – имена като Тухел, Почетино, Карло Анчелоти или Юлиан Нагелсман.

Има и кандидати с опит във Висшата лига като Андони Ираола, Марко Силва и Оливер Гласнер. Едно от ключовите качества, които Уилкокс и Берада търсят, е способността да се справяш с напрежението, което идва с управлението на Юнайтед – особено защото важна част от работата е да научиш и играчите да правят същото.

Имаше усещане, че това е станало прекалено сложно за Аморим, а Юнайтед не иска да допусне същата грешка отново. Това бе едно от нещата, които отличиха Солскяер през 2019 г. И може отново да се окаже решаващо – този път за Карик.

И двамата са се научили да се справят с интензивното внимание и уникалния натиск на „Олд Трафорд“ още като играчи, печелейки многократно титлата и Шампионската лига. Били са там, виждали са го и са го правили.

Засега Юнайтед се опитва да се дистанцира от предположенията, че историята може да се повтори. Но още няколко добри резултата – и този шум може да стане невъзможен за игнориране.

Коментар на отговорника за Манчестър Юнайтед в ESPN Роб Доусън

