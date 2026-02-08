Популярни
Шампионът на Норвегия си хареса младата звезда на Славия

  • 8 фев 2026 | 16:48
Крилото на Славия Кристиян Балов е попаднал в полезрението и на участник в следващия сезон на Шампионската лига. Става въпрос за първенеца за Норвегия за 2025 година – Викинг, съобщава „Тема Спорт“. Скаути на клуба са следили родния талант през есента и са изготвили специализиран доклад за играча.

Очаква се скандинавците да влязат в контакт с “белите” и агентите на 19-годишния младежки национал. Първенството на Норвегия започва след месец. Както е известно, там играят по обратен на нашия календар – пролет и есен.

Наскоро босът на Славия Венци Стефанов обяви, че Балов няма да премине в ЦСКА, но за чужбина не отрече нещата да се случат.

