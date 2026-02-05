Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Младежкият национал и футболист на Славия - Роберто Райчев, е попаднал в полезрението на два елитни клуба от турската Суперлига, научи Sportal.bg. Крилото на Славия впечатлява със своята скорост и техника, което е привлякло интереса на тимовете от южната ни съседка.

Пратеници на двата турски елитни тима ще присъстват на трибуните на стадион "Александър Шаламанов" за предстоящия двубой на „белите“ с Локомотив (Пловдив). Двубоят е в неделя, а емисарите ще имат възможността да наблюдават изявите на Райчев на живо. През този сезон младокът се превърна в ключова фигура за тима на Славия.