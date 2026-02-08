11-те на Славия и Локомотив (Пд)

Станаха ясни стартовите на Славия и Локомотив (Пловдив) за двубоя от XX кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" започва в 14:15 часа.

Славия 0:0 Локомотив (Пловдив)

Стартовите състави:

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Лука Иванов, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 73. Иван Минчев, 23. Борис Тодоров, 13. Илиян Стефанов, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 7. Емилиян Гогев.

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 13. Лукас Риян, 4. Андрей Киндрис, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 39. Парвизджон Умарбаев, 99. Жулиен Лами.