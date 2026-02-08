Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

Наставникът на Славия Ратко Достанич бе разочарован от загубата с 0:2 от Локомотив (Пловдив). Все пак наставникът на “белите” е доволен, че много млади футболисти са били част от състава на тима от “Овча Купел”.

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

“Днес през първото полувреме не показахме какво можем. Много лошо полувреме за нас. През второто се пооправиха нещата. Боли загубата, но аз поех отговорността. Имаме много млади момчета, трябва бързо да влязат в ритъм. Благодаря, че не спряха да се борят. Поздравявам и Локомотив за победата им. Трябва да извлечем уроците от днес. Младите имат качества, но трябва време. За мен това е правилната посока. Мен ме интересува реакцията при загубата. След победа е лесно да се радваме. Имахме и кадрови проблеми днес и дадохме шанс на младите. Аз вярвам в тях и няма да спираме този път”, каза Достанич.