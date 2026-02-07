Славия без Варела и Новия Балъков срещу Локо (Пд)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за първия официален мач на отбора през новата година - домакинството на Локомотив (Пловдив). В нея не попаднаха лекуващите контузии Кристиян Стоянов и Жордан Варела. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" от ХХ кръг на efbet Лига е в неделя, 8 февруари, от 14:15 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Георги Петков, Иван Андонов, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Борис Тодоров, Валентин Йотов, Иван Минчев, Мохамед Досо, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Емилиян Гогев, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.