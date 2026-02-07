Популярни
  2. Славия
  Славия без Варела и Новия Балъков срещу Локо (Пд)

Славия без Варела и Новия Балъков срещу Локо (Пд)

  • 7 фев 2026 | 20:14
  • 374
  • 1
Славия без Варела и Новия Балъков срещу Локо (Пд)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за първия официален мач на отбора през новата година - домакинството на Локомотив (Пловдив). В нея не попаднаха лекуващите контузии Кристиян Стоянов и Жордан Варела. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" от ХХ кръг на efbet Лига е в неделя, 8 февруари, от 14:15 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Георги Петков, Иван Андонов, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Борис Тодоров, Валентин Йотов, Иван Минчев, Мохамед Досо, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Емилиян Гогев, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

Още от БГ Футбол

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 62393
  • 158
Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 91232
  • 425
Капитанът на Черно море минава прегледи

Капитанът на Черно море минава прегледи

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 1068
  • 1
Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

  • 7 фев 2026 | 16:06
  • 826
  • 0
Локо (Мездра) удари лошо Бдин

Локо (Мездра) удари лошо Бдин

  • 7 фев 2026 | 15:55
  • 997
  • 2
Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

  • 7 фев 2026 | 15:48
  • 643
  • 0
