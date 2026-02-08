Конте: Това определено е абсурден сезон

Наставникът на Наполи Антонио Конте за пореден път се оплака от големия брой контузии в своя състав през този сезон, след като звездата на тима Скот Мактоминей беше принудително заменен при вчерашния драматичен успех с 3:2 над Дженоа.

“Мактоминей има този проблем от началото на годината, като става въпрос за възпаление около сухожилието, заради което от време на време го боли и трябва да играе на по-ниска предавка. Той можеше да продължи, но това е играч, когото предпочитам да имам на 100%, вместо да предприемам глупави рискове. Това определено е абсурден сезон. Ако сме интелигентни хора, всички трябва да размишляваме върху изграждането на състава и трансферната ни стратегия, защото в сравнение с останалите тимове имаме доста редуциран състав. Не можем дори да погледнем към школата ни. Имаме играчи като Андре-Франк Замбо Ангиса, който изглежда, че не може да се възстанови напълно, а Били Гилмор претърпя операция и все още има проблеми. Същото важи и за Кевин Де Бройне, а Ромелу Лукаку беше аут дълго време. Джовани Ди Лоренцо пък ще отсъства два месеца и не знаем какво ще се случи с Мактоминей.

🎙️Conte "It’s certainly been a crazy season. If we’re smart, everyone should reflect on the squad composition, the transfer market, and many other things, like the fact that we can’t draw from the youth academy. We have a reduced squad, then long-term injuries hit us: De Bruyne,… pic.twitter.com/yiB85w9fbE — Napoli Zone (@TheNapoliZone) February 7, 2026

Мисля, че победата е отвъд това, което показахме. На практика подарихме два гола на Дженоа, но да се изправим след това на крака не беше лесно. Все пак успяхме, като червеният картон също беше пречка, но не спряхме да натискаме и да се опитваме да победим. Това показва, че отборът никога не се предава. Изглежда, че всяка неделя ни носи ново предизвикателство. Беше ми любопитно да видя как тимът щеше да реагира без Ди Лоренцо, който е толкова важна фигура заради класата и харизмата си. Видях силна реакция от всички. Това са момчета, които преодоляват всичко с чисто сърце. Трябваше да взема някои решения на момента. Честно казано, заслужавахме да спечелим този мач, но поздравления за Дженоа и Даниеле Де Роси. Това е тим, който няма да има проблеми да остане в Серия А. Атмосферата на “Мараси” беше сякаш от Премиър лийг.

🎙️Conte "Every Sunday there’s always something extra to deal with. I wanted to see the response to Di Lorenzo’s absence, he’s important for us, also in terms of charisma. He represents Napoli, and the response from everyone was strong. They’re giving their all, heart and soul,… pic.twitter.com/TC97KoYNl1 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) February 7, 2026

Винаги казвам на момчетата независимо дали бием, или губим, че трябва да приключваме мача с високо вдигнати глави, след като сме дали всичко от себе си, направили сме феновете горди и сме уважили емблемата на фланелката. Оттам нататък, нека бъдем ясни, толкова е трудно. Играчите пишат историята на един мач, а треньорът е способен само на толкова, когато няма много футболисти. Вижте, можем да изброяваме колкото си имена искаме, но поздравявам тези момчета и останалите като Антонио Вергара, който се възползва максимално от възможността и израсна през последните шест месеца. Джузепе Амброзино също се подобри, но предпочете да си тръгне и да играе в Серия "Б". Всичко, което можем да направим, е да вземем останалите части и да се подготвим за Комо за Купата на Италия, които дори почиваха този уикенд предвид отложения мач срещу Милан. Не знам дали Мактоминей ще се възстанови за мача, но ще е голяма загуба, ако не успее”, коментира Конте след мача.

🎙️Conte "Congratulations to Vergara for taking his chance. Ambrosino had also grown a lot, but he chose to go and play in Serie B. They’ve shown they can be part of Napoli’s squad and compete for a place. Now we need to pick up the pieces and think." @DAZN_IT pic.twitter.com/HewXGPkLAs — Napoli Zone (@TheNapoliZone) February 7, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages