Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

Шампионът Наполи постигна драматична победа с 3:2 над Дженоа като гост в среща от 24-тия кръг на Серия “А”. Успехът дойде след победен гол на Расмус Хойлунд в добавеното време, реализиран от дискусионна дузпа. Тя беше отсъдена след намеса на ВАР, като в случая главният съдия Давиде Маса видя нарушение срещу Антонио Вергара.

Тази победа е важна за неаполитанците в битката за защитата на титлата им, защото при равенство Интер щеше да получи шанс да се отдалечи на цели 11 точки.

Тимът на Антонио Конте беше на прага на трети пореден двубой като гост в калчото, в който не успява да спечели. Две груби грешки на Алесандро Бонджорно доведоха до два гола за Дженоа, но намиращият се в силна форма Скот Мактоминей беше в основата на две бързи попадения за Наполи.

Друг от централните бранители на шампионите - Жуан Жезус, също допринесе за трудностите на своите, защото в 76-ата минута си изкара лек втори жълт картон картон и беше изгонен. Това постави съотборниците му в трудна задача да трябва да се борят за трите точки с човек по-малко.

Началото на мача беше кошмарно за Наполи, защото още в първите секунди се стигна до наказателен удар за домакините, който Руслан Малиновский реализира за 1:0.

После дойде силният период на Мактоминей. В 20-ата негов силен удар беше избит от вратаря, но при добавката Хойлунд вкара за 1:1.

Секунди по-късно самият шотландец заби 10-ия си гол от началото на сезона, давайки преднина на своите. След това бившият играч на Манчестър Юнайтед се контузи и беше заменен на почивката.

Бонджорно обаче направи ново грешно отиграване, от което се възползва Лоренцо Коломбо за 2:2 в 57-ата.

По-късно дойде и изгонването на Жезус, което привидно обрече Наполи да си тръгне най-много с точка. Дойде обаче добавеното време, когато се стигна до единоборство в наказателното поле на домакините. При него Максуел Корне настъпи леко Вергара, който падна на земята. Първоначално главният арбитър подмина ситуацията, но от ВАР го призоваха да прегледа станалото на монитора. След като го стори, Маса посочи бялата точка.

От 11-ия метър Хойлунд имаше шанс да реализира, макар вратарят да успя да избие топката.

За Дженоа това е втора поредна загуба от гол от дузпа в последните секунди, след като същото се случи и преди седмица срещу Лацио - 2:3.