Наполи бърза да удължи договора на Мактоминей

Наполи се готви да започне преговори със Скот Мактоминей за нов дългосрочен договор, след като 29-годишният полузащитник се утвърди като ключова фигура за италианския тим, пише “Гадзета дело спорт”.

Шотландският национал се превърна в един от лидерите на водения от Антонио Конте отбор и изигра централна роля през сезона, в който Наполи спечели Скудетото. През настоящата кампания Мактоминей вече има 9 попадения във всички турнири.

Към днешна дата двете страни са готови да поставят начало на разговорите за подновяване на контракта на футболиста. Настоящият му договор е до юни 2028 година, но клубът от Неапол иска възможно по-скоро да го удължи до 2030-а .

Представянето на шотландеца през последната година и половина привлече интереса на няколко от водещите европейски клуба, а предстоящото Световно първенство може допълнително да повиши популярността му, пише БТА.

В момента Скот Мактоминей печели 3 милиона евро на сезон, плюс бонуси, но се очаква тази сума да се увеличи значително в съответствие с нарастващото му значение за отбора.