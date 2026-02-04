Популярни
  3. Наполи бърза да удължи договора на Мактоминей

Наполи бърза да удължи договора на Мактоминей

  • 4 фев 2026 | 13:01
  • 395
  • 0

Наполи се готви да започне преговори със Скот Мактоминей за нов дългосрочен договор, след като 29-годишният полузащитник се утвърди като ключова фигура за италианския тим, пише “Гадзета дело спорт”.

Шотландският национал се превърна в един от лидерите на водения от Антонио Конте отбор и изигра централна роля през сезона, в който Наполи спечели Скудетото. През настоящата кампания Мактоминей вече има 9 попадения във всички турнири.

Към днешна дата двете страни са готови да поставят начало на разговорите за подновяване на контракта на футболиста. Настоящият му договор е до юни 2028 година, но клубът от Неапол иска възможно по-скоро да го удължи до 2030-а .

Представянето на шотландеца през последната година и половина привлече интереса на няколко от водещите европейски клуба, а предстоящото Световно първенство може допълнително да повиши популярността му, пише БТА.

В момента Скот Мактоминей печели 3 милиона евро на сезон, плюс бонуси, но се очаква тази сума да се увеличи значително в съответствие с нарастващото му значение за отбора.

