Капитанът на Наполи ще претърпи операция

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо ще претърпи операция на стъпалото, докато се възстановява от контузия в коляното. Той се контузи по време на мача срещу Фиорентина в неделя след сблъсък с Джовани Фабиан. Първоначално притесненията бяха за скъсана кръстна връзка на лявото коляно, но прегледите показаха, че става дума за изкълчване от втора степен.

Обикновено възстановяването от тази травма отнема между четири и шест седмици. След разговор с клуба Ди Лоренцо е решил да се справи с друг проблем.

“Опасявах се от най-лошото. Тестовете показаха сериозна травма, но за щастие не е кръстна връзка. Не всички знаят това, но през последните шест месеци играят с проблем в стъпалото, който изисква операция. Не исках да оставям отбора в труден период и реших да продължа да играя, дори да влоша ситуацията. Болката стана непоносима и с оглед на отсъствието ми поради коляното решихме да се подложа на операция на стъпалото”, сподели Ди Лоренцо.